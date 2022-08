FARMING SIMULATOR 22 : NUOVO CONTENUTO “PUMPS N’ HOSES

FARMING SIMULATOR 22 A GAMESCOM:

GIANTS SOFTWARE PRESENTA IL NUOVO CONTENUTO “PUMPS N’ HOSES”

GIANTS Software pubblica il suo primo prodotto di terze parti con Farming Simulator 22: Pumps N’ Hoses Pack. L’editore internazionale, con sede in Svizzera, presenta il contenuto aggiuntivo in arrivo a breve in occasione di gamescom, a Colonia, nella hall 7 presso lo stand B41. Con un primogameplay trailerper Pumps N’ Hoses, GIANTS Software e lo studio di sviluppo Creative Mesh svelano il nuovo contenuto.

VERSIONE GIOCABILE IN ANTEPRIMA A GAMESCOM

L’espansione del gioco è stata creata da Creative Mesh, una rinomata squadra di modding cresciuta all’interno di uno studio di sviluppo molto ambizioso. Farming Simulator 22: Pumps N’ Hoses Pack sarà disponibile il 27 settembre per PC e console. In anticipo di qualche settimana, i visitatori di gamescom possono provare il nuovo contenuto, che introduce nuove modalità di fertilizzazione dei campi.

Permettendo agli agricoltori virtuali di posare e combinare centinaia di metri di manichette sul suolo, Pumps N’ Hoses introduce i cosiddetti sistemi ombelicali per un’efficiente distribuzione del letame. La separazione del letame e gli impianti di biogas configurabili estendono ulteriormente il gioco. Sono incluse oltre 30 nuove macchine, strumenti e altri oggetti di produttori leader di mercato.

INVITO A FAN E BUSINESS PARTNER

Ogni giorno alle 13 e alle 17, l’editore e sviluppatore GIANTS Software intrattiene i giocatori a gamescom con delle presentazioni informative sul palco dedicate a Pumps N’ Hoses e altri contenuti in arrivo per Farming Simulator 22.

Alle 11 e alle 15, il palco è allestito per la Platinum Edition: in arrivo il 15 novembre per PC e console; l’espansione aggiunge oltre 40 nuovi veicoli e strumenti e include, inoltre, la nuova mappa “Silverrun Forest” insieme a nuove meccaniche di gioco.

GIANTS Software invita, inoltre, i business partner attuali e quelli potenziali a visitare il team nella hall 4.2, stand D22.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e Stadia. Il contenuto aggiuntivoFarming Simulator 22: Pumps N’ Hoses Pack uscirà il 27 settembre.GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

