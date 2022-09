FARMING SIMULATOR 22 - DISPONIBILE IL CONTENUTO PUMPS N’ HOSES

GIANTS Software è entusiasta di pubblicare, come editore indipendente, il primo contenuto di terze parti, il Pumps N’ Hoses Pack, sviluppato da Creative Mesh, disponibile dal 27 settembre per Farming Simulator 22 su PC e console. La nuova espansione introduce nuove meccaniche di gioco, nuovi marchi e macchinari.

TRAILER DISPONIBILE QUI

“Siamo così entusiasti di pubblicare il primo prodotto sviluppato da uno studio esterno”, commenta Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. “Dopo aver edito e lanciato con successo Farming Simulator 22, questo rappresenta il prossimo grande passo delle nostre ambizioni – incoraggiare, supportare e collaborare con nuovi aspiranti sviluppatori.”

POMPE AD ALTA PRESSIONE, MANICHETTE COMBINABILI E MOLTO ALTRO

Pumps N’ Hoses aggiunge a Farming Simulator 22 i sistemi ombelicali per un’efficiente distribuzione del letame, il pack offre un nuovo modo di fertilizzare i campi, permettendo agli agricoltori virtuali di posare e combinare centinaia di metri di manichette con pompe ad alta pressione.

“Siamo eccitati all’idea di espandere Farming Simulator 22 con nuovi elementi che permettono di aggiungere nuovi e sensazionali livelli di gioco”, commenta il CEO di Creative Mesh Frederic Leifeling. “Lavorare con GIANTS Software si è rivelato il modo migliore per realizzare il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi.”

Arricchiscono ancora di più il gameplay la separazione del letame e gli impianti di biogas configurabili – questo significa fornire più opzioni per l’impiego del letame e per la personalizzazione degli impianti di biogas sulla base delle esigenze dei singoli agricoltori. Sono presenti oltre 30 nuovi macchinari autentici, strumenti e altri elementi di produttori leader di mercato come Schouten. Con Stallkamp, BvL e 2G Energy, che debuttano nel gioco, il numero di marchi presenti in Farming Simulator 22 sale a oltre 150 in totale.

Farming Simulator 22 e il Pumps N’ Hoses Pack sono disponibili separatamente per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e Stadia. Con l’Edizione Platinum e l’Espansione Platinum, il 15 Novembre GIANTS Software arricchirà il gioco con una moltitudine di nuovi contenuti, mentre continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

