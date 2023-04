FARMING SIMULATOR 22: NUOVO AGGIORNAMENTO

Il sesto aggiornamento perFarming Simulator 22è ora disponibile:l’editore e sviluppatoreGIANTS Software estende gratuitamente la flotta di Farming Simulator 22, integrando sei nuovi macchinari dei noti produttori Fendt e Massey Ferguson, con la Patch 1.9.1 disponibile per il download su PC e console. Per introdurre le novità, iltrailer sul sesto aggiornamento anticipa le nuove macchine.

NUOVI TRATTORI E ATTEREZZATURE PER IL FORAGGIO

Dopo la recente uscita del Göweil Pack, che ha introdotto una vasta gamma di macchinari e caratteristiche per pressare e fasciare, ora il sesto contenuto arricchisce ulteriormente la varietà di strumenti dedicati alla fasciatura. Sono, infatti, incluse diverse presse di Fendt e Massey Ferguson. Con la Fendt Rotana 160 V Combi e la Fendt Squadra 1290 N UD, sono state aggiunte alla lista dei licenziatari virtuali due presse moderne e innovative per balle rotonde a camera variabile. Massey Ferguson non porta solo nuovi equipaggiamenti per la fasciatura, bensì anche due trattori molto potenti e affidabili: il Massey Ferguson MF 6S e il MF 7S Series vengono aggiunti per utilizzare la pressa per balle rotonde MF RB 4160V Protec e la MF 2370 Ultra HD, una delle presse più potenti per produrre balle quadre.

SEMPRE PIÙ CONTENUTI PER FARMING SIMULATOR 22

Con la Patch 1.9.1 e questo sesto aggiornamento, GIANTS Software continua a espandere l’esperienza di Farming Simulator 22.È disponibile anche un Year 2 Season Pass, che include quattro pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.

GIANTS Software continuerà, inoltre, a rilasciare nuovi aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti sul Modhub ufficiale, dove attualmente sono disponibili oltre 4.000 mod testati ufficialmente per Framing Simulator 22. Nel corso della serie e sulle diverse piattaforme, è stato già scaricato il numero eccezionale di 2,5 miliardi di mod tramite il Modhub ufficiale.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One.

