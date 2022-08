Regali aziendali: ecco un’idea utile per i tuoi collaboratori

Se stai cercando un regalo aziendale perfetto per i tuoi collaboratori e clienti, gli ombrelli promozionali sono un articolo strategico e pratico che può adattarsi al conto in ogni angolazione. Disponibili in un'ampia gamma di colori, ti aiuteranno a pubblicizzare il tuo marchio e a mantenere i membri della tua forza lavoro presentabili e asciutti. Ciò che distingue gli ombrelli dagli altri prodotti è il fatto che sono utili, durevoli e fanno sempre una forte dichiarazione di moda.

Infatti, l'ultima cosa che vuoi fare è offrire articoli promozionali che non troveranno utili. Gli ombrelli personalizzati aiutano a proteggere collaboratori e clienti dagli acquazzoni quando vanno o tornano dal lavoro e vantano un'ampia superficie che può ospitare il tuo messaggio promozionale, logo o prodotto. Chiunque apprezzerà avere un ombrello marchiato con uno slogan, un logo o il nome dell'azienda per cui lavora o collabora strettamente. E poiché gli ombrelli personalizzati sono disponibili in una varietà di forme, dimensioni, colori e prezzi, puoi scegliere una categoria che risponda al tuo budget ed esigenze. Ecco alcuni consigli da Schirmmacher, noto venditore di ombrelli e gazebo pubblicitari.

Perchè scegliere un ombrello come oggetto promozionale

Visibilità

Poiché sono disponibili in diverse forme, dimensioni e colori, gli ombrelli personalizzati attirano facilmente l'attenzione. Se vuoi promuovere il tuo marchio o la tua azienda utilizzando un regalo promozionale, allora hai bisogno di qualcosa che attiri l'attenzione da lontano. E anche se gli ombrelli non sono considerati unici, sono articoli promozionali pratici e utili di cui ogni azienda dovrebbe sfruttare per commercializzare il proprio marchio. Tuttavia, è di vitale importanza scegliere ombrelli dal design eccellente per garantire che il tuo prodotto promozionale venga effettivamente utilizzato.

Durabilità

Gli ombrelli sono un prodotto promozionale di lunga durata, anche se vengono utilizzati regolarmente. Il che significa che promuoveranno il tuo marchio o i tuoi prodotti per più di un anno.

Praticità

A differenza di altri articoli promozionali, gli ombrelli ti aiutano a proteggere le persone dalle condizioni meteorologiche avverse. A molti piace ricevere regali aziendali che in qualche modo renderanno la loro vita più facile. Oltre ad aiutarti a sfuggire alla pioggia e al sole, usare ombrelli di marca come regali aziendali è un ottimo modo per ricordare ai tuoi collaboratori e clienti che sei sempre presente a sostenerli. Inoltre per i dipendenti che viaggiano spesso per lavoro, come i venditori, potrebbero trarre grandi vantaggi dall'avere un ombrello in macchina.

Ottimi per un logo ben visibile

Gli ombrelli hanno un'ampia superficie dove le aziende possono aggiungere il proprio logo, nome o qualsiasi altro messaggio promozionale. A differenza di altri prodotti promozionali come tazze, portachiavi e penne, che hanno una piccola superficie per il marchio, gli ombrelli personalizzati sono enormi e altamente visibili anche a distanza. Le loro dimensioni consentono di stampare messaggi personalizzati di qualsiasi dimensione che verranno sicuramente visualizzati ogni volta che un dipendente utilizza un ombrello.

Sei ancora indeciso sul modello da scegliere? Consulta questo articolo dal blog di Schrimmacher con 10 consigli da seguire nella tua scelta!

Alcune ulteriori considerazioni

Oltre a proteggere i tuoi dipendenti dal sole e dalla pioggia, gli ombrelli promozionali che regali ai tuoi dipendenti e clienti dovrebbero dare una forte dichiarazione di stile. Infatti, nonostante l’attaccamento alla compagnia e alla necessità durante la tempesta, un ombrello non bello da vedere troverà presto posto nel bagagliaio di un’auto o nel fondo dell’armadio, perdendo il suo scopo pubblicitario.

Quando organizzi un evento aziendale, puoi chiedere ai dipendenti di tirare fuori i loro ombrelli con il marchio in modo che servano da arredamento avvincente e, allo stesso tempo, rafforzino il tuo marchio. Indipendentemente dal fatto che gli ombrelloni siano appoggiati negli angoli o posizionati sui tavoli, creeranno un bellissimo tema che rimarrà sempre nella mente di tutti.

Gli ombrelli promozionali possono fornire a qualsiasi azienda infinite opportunità per pubblicizzare il proprio marchio, come alternativa al marketing digitale. Se usati come regali aziendali, fanno sentire clienti e collaboratori apprezzati e aiutano a visualizzare il tuo marchio. E poiché gli ombrelloni sono disponibili in varie dimensioni, che vanno dalla piccola borsa agli ombrelloni, dovresti selezionare un modello che risuoni con le esigenze della tua azienda. Quando personalizzi la tua scelta di ombrelli con il tuo logo, marchio o grafica, non c'è dubbio che avrai l'oggetto promozionale più alla moda della città.

