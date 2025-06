Fedez ironizza sui regali 'tarocchi' ai figli: la reazione di Chiara Ferragni e il commento di Orietta Berti

Fedez ironizza sui regali “tarocchi” ai figli, scatenando reazioni tra Chiara Ferragni e Orietta Berti. Durante una puntata di Pulp Podcast, il rapper ha condiviso un episodio divertente su Leone e Vittoria, coinvolti nella moda dei peluche Labubu. La battuta ha acceso il dibattito sui regali di lusso e le mode social, lasciando tutti con un sorriso. Ma come hanno reagito Chiara e Orietta? La risposta sorprende e fa riflettere.

Fedez è tornato a parlare della sua ex moglie Chiara Ferragni durante una puntata di Pulp Podcast, il format che conduce insieme a Mr Marra. Al centro del racconto, un episodio divertente che coinvolge i loro figli, Leone e Vittoria, e una delle mode del momento sui social: i peluche da collezione Labubu.

"I miei figli collezionano i Labubu, ma li ho comprati tarocchi", ha detto Fedez ridendo. "Sono tornati dalla mamma e lei ha detto che il papà compra le cose tarocche. Ora qualsiasi cosa io regali ai miei figli sono considerate tarocche. Però questo, in un certo senso, mi giustifica a comprare roba contraffatta", ha aggiunto con ironia. Subito dopo ha precisato: "Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che lo fossero".

Durante la stessa puntata era presente anche Orietta Berti, che ha colto l’occasione per commentare il cambiamento nel comportamento di Fedez, attribuendolo alla fine del matrimonio. "Sei peggiorato nel linguaggio", ha osservato la cantante. Il rapper ha risposto con una battuta: "È il divorzio, hai ragione". Orietta ha poi approfondito: "Sì, a volte incattivisce. A lui sono successe tante cose non giuste, è facile che uno si incattivisca. Ma è davvero un bravo ragazzo, rispetta il prossimo come pochi in questo ambiente".