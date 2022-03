Quali sono i vantaggi del marketing digitale?

Che cos'è il marketing digitale o il marketing online e come promuovere la tua attività con questa tecnica?



Il Digital Marketing è l'insieme delle attività che un'azienda (o persona) svolge online con l'obiettivo di attrarre nuovi clienti, creare relazioni e sviluppare un'identità online. Tra le sue strategie ci sono il Search Engine Optimization (SEO), l'Inbound Marketing e il Content Marketing ed è di questo che parleremo in questo articolo.



Il concetto di Digital Marketing, che può sembrare molto chiaro nei suoi concetti, allo stesso tempo è molto soggettivo. Capire quali sono le migliori strategie e come trarre il massimo potenziale da questa attività per la propria azienda o professione, sono le domande fondamentali da porsi prima di intraprendere una strategia online.



Non ci sono dubbi sull'utilità e sulla crescita del marketing digitale anche nei prossimi anni. Scoprire tutti i principali vantaggi, le strategie da utilizzate e come la tua azienda può trarne vantaggio richiede sempre la pianificazione di una strategia fatta da esperti del digital marketing - come Elif.studio - che sapranno indicarti qual è quella adatta alla tua attività.



Che cos'è il marketing digitale o il marketing online?

Il Digital Marketing o Marketing Online è l'insieme delle strategie finalizzate alla comunicazione e al marketing elettronico di prodotti e servizi. È uno dei principali mezzi a disposizione delle aziende per comunicare con il pubblico in modo diretto, personalizzato e al momento giusto.



Philip Kotler, considerato il padre del Marketing, lo definisce come: "Il processo sociale attraverso il quale persone e gruppi di persone soddisfano desideri e bisogni con la creazione, offerta e libera negoziazione di prodotti e servizi di valore con gli altri".



I modi per farlo però cambiano quasi ogni giorno.



Per questo al momento è impossibile parlare di marketing e ignorare il fatto che più della metà della popolazione mondiale ha accesso a Internet e che solo nel 2021 ci sono 2,3 miliardi di consumatori digitali. Questo spiega perché il marketing digitale è il modo più eccezionale di fare e concettualizzare il marketing al momento.



Utilizzando canali digitali, come blog, siti, motori di ricerca, social media, email e altri strumenti, le aziende cercano di risolvere problemi e desideri dei propri e potenziali clienti.



Il marketing digitale può essere fatto da persone, aziende, università, ONG, associazioni, professionisti, ecc. Ma bisogna tenere conto dei fattori culturali, psicologici, geografici e legali che influenzano le persone quando acquistano o vendono un prodotto o servizio.



Il grande flusso di comunicazione che fornisce oggi il web favorisce strategie agili, come il SEO, l'Inbound Marketing e il Content Marketing. Quando si parla di aumentare la nostra rete, rafforzare il nostro marchio e migliorare le vendite, sono tutti obiettivi in ??cui il marketing digitale è uno strumento importante da raggiungere.



Quali sono i vantaggi del marketing digitale?



Coinvolgimento



Uno dei motivi principali per cui il Digital Marketing è sempre più adottato rispetto ai canali tradizionali è l'interattività con il pubblico. L'attenzione non è più sul prodotto, ma sull'esperienza dell'utente nel percorso di acquisto.



Le aziende realizzano campagne pubblicitarie, pubblicazioni, altri contenuti e, d'altra parte, i consumatori possono interagire, commentare e coinvolgere altre persone con pochi clic, aumentando l'interazione con l'azienda.



Pertanto, è sempre più necessario parlare con il pubblico, il che è abbastanza chiaro se guardiamo alla crescita dei contenuti interattivi. Tra sondaggi, video, mappe ed ebook, ci sono risorse molto interessanti per consentire all'utente di partecipare attivamente ai contenuti prodotti e questo genera un'esperienza molto piacevole per il pubblico.



Analisi ed efficacia delle strategie

Se immaginiamo il mondo negli anni '60, quando il modello di business delle agenzie di pubblicità e marketing stava decollando, erano pochi i metodi per misurare l'efficacia delle campagne pubblicitarie e degli annunci mirati. Possiamo dire che, fino all'avvento di Internet, molte risorse sono state sprecate in azioni inefficienti.

Se non si può misurare il fatto che un cliente sia stato convinto dal tuo marketing ad acquistare un prodotto o servizio, è difficile dire che la tua strategia sia stata efficace.



Nel mondo del marketing online, ottenere e analizzare i dati è un processo fondamentale per il miglioramento continuo di una strategia aziendale. Per fortuna, oggi, tutto deve avere un comprovato ritorno. Metriche come il ritorno sull'investimento e il costo di acquisizione del cliente possono e devono essere analizzate in tempo reale.



Pertanto, le aziende possono identificare rapidamente i difetti mettendo in pratica ottimizzazioni che non si sarebbero potute immaginare fino a poco tempo fa.



Personalizzazione e precisione



Una delle grandi differenze del marketing digitale è che le aziende ora sono in grado di intraprendere azioni per attrarre e conquistare le persone giuste. Cioè, quelle che hanno davvero il profilo ideale per consumare i loro prodotti e servizi.



Questo è un enorme vantaggio per due motivi:



Economia delle risorse , poiché con la segmentazione si smette di investire risorse con persone che non sono interessate ai tuoi prodotti e servizi;

, poiché con la segmentazione si smette di investire risorse con persone che non sono interessate ai tuoi prodotti e servizi; Una maggiore conoscenza del pubblico, che rende sempre più specializzati nel conquistarlo.

Bassi costi operativi



Uno degli attributi più interessanti del marketing digitale è che, grazie alle sue molteplici caratteristiche come segmentazione, diversità di canali, contenuti diversi e altro, è un'attività che non richiede investimenti ingenti, come il marketing tradizionale, per dare buoni risultati.



Quando si parla di azioni di marketing tradizionali, come manifesti o pubblicità esterna, qualsiasi azienda che intenda affermarsi, acquisire autorità ed espandere il proprio messaggio ha bisogno di essere presente in molti luoghi fisici con banner o altri tipi di pubblicità.



Il Digital Marketing ha tanti mezzi che riescono a trasmettere un messaggio a milioni di persone, con un semplice post su un blog, sito, sui social network o attraverso una campagna di email marketing.



Fidelizzazione del cliente



Un altro dei vantaggi più rilevanti e attraenti del marketing digitale è la possibilità di raccogliere migliaia di dati sui clienti, attraverso diversi strumenti di automazione. Questo permette di coltivare efficacemente il rapporto con il cliente nella fase di pre e post vendita e aumentare le possibilità che questo utente torni e continui ad acquistare.



Quali strategie di marketing digitale esistono?



Inbound Marketing



È sinonimo di marketing di attrazione, ed una delle principali star della trasformazione digitale. Quando crei una strategia inbound, il tuo obiettivo è farti trovare dalle persone.



Nell'Inbound Marketing, le aziende cercano di capire i problemi dei consumatori per stabilire immediatamente un canale di comunicazione con loro, con l'intenzione di offrire una soluzione ai loro desideri e bisogni.



Content Marketing

Mira a posizionare il marchio nel posto e al momento giusto del percorso di acquisto per offrire le migliori soluzioni ai clienti.



Pertanto, il Content Marketing è il processo strategico di pubblicazione di materiali e informazioni rilevanti e di valore, al fine di attrarre, convertire e affascinare il pubblico. Per questo, bisogna diffondere i contenuti nei posti giusti di Internet.



Ci sono alcuni metodi standardizzati per questo, come un blog o un sito aziendale e profili sui social network. Per la verità, pochi luoghi offrono la stessa interazione tra persone e marchi come i social network. Quindi avere una pagina sui principali social network dove si trova il pubblico è diventato essenziale. Ciò vale sia per promuovere i contenuti, sia per far conoscere alle persone l'azienda.



Inoltre, essere presenti sui social è un punto fondamentale per la scelta di un brand da parte dei consumatori, questo perchè consente di identificarsi con le aziende, più che con il prodotto e il servizio, con i valori e l'ideale che stanno dietro ad essa.



SEO e Digital Marketing



La crescente potenza di elaborazione dei computer e dell'infrastruttura Internet si è tradotta in un universo di possibilità. Basti pensare al volume e alla qualità dei contenuti attualmente disponibili, la maggior parte gratuiti. Oggi, se chiediamo qualcosa a Google, ci sono grandi possibilità di ricevere una risposta soddisfacente. Quella risposta sarà in molti casi prodotta da un sito Web. Non è semplice e allo stesso tempo fantastico?Seguendo questa logica, con una buona ottimizzazione SEO, i siti web che contengono buoni contenuti hanno maggiori opportunità di attirare il pubblico e, di conseguenza, conquistare più clienti, aumentare la percezione del marchio e conoscere meglio il comportamento dei consumatori.

In una strategia di marketing digitale, farsi trovare nei meccanismi di ricerca è fondamentale, giusto? Per questo esiste un concetto specifico per ottenere risultati in modo organico, ovvero senza pagare per la pubblicità. È ciò che si definisce ottimizzazione per i motori di ricerca, Search Engine Optimization, ovvero SEO.



Oggi, i motori di ricerca si aspettano di fornire i migliori risultati per l'esperienza dell'utente.



Esistono varie tecniche che devi applicare per mostrare ai motori di ricerca che il tuo sito può fornire la migliore esperienza e, quindi, migliorare il tuo posizionamento. Ottimizzare le tue pagine significa renderle comprensibili sia per le persone che per i crawler. E questo dipenderà da come ti comporterai in base a una combinazione di vari fattori di ranking.



Navigando nel web troviamo un gran numero di esempi di Digital Marketing. Come avrai già notato, è letteralmente ovunque: nei risultati di ricerca, sui siti Web, sui social media, nelle app e persino nei media tradizionali.



Qui abbiamo solo elencato gli aspetti più importanti di questa attività, per il resto, come detto all'inizio, se vuoi veramente sfruttare tutto il suo potenziale senza sprecare tempo e risorse, devi affidarti a dei professionisti.



