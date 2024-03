Risultati Elezioni Regionali Abruzzo 2024: Marco Marsilio riconfermato Governatore

Marco Marsilio, candidato del centrodestra, è stato riconfermato governatore della Regione Abruzzo con il 53,5% dei voti, superando Luciano D'Amico del centrosinistra, che si è fermato al 46,5%. L'affluenza definitiva alle urne è stata del 52,2%, segnando un lieve calo rispetto al 53,1% del 2019.

Fratelli d'Italia, il partito di Marsilio, si è confermato come primo partito con il 24,1% dei voti, seguito dal Partito Democratico (PD) con il 20,29% e Forza Italia con il 13,4%. La Lega ha ottenuto il 7,56%, mentre il Movimento 5 Stelle ha registrato un calo, fermandosi al 7,01%.

Lo spoglio delle schede è iniziato immediatamente dopo la chiusura delle urne alle ore 23:00 di domenica 10 marzo e i risultati definitivi sono stati comunicati nella giornata di lunedì 11 marzo. Questa riconferma di Marsilio segna la prima volta che un governatore in carica in Abruzzo ottiene la riconferma nelle urne.

La campagna elettorale ha visto un'ampia coalizione di centrosinistra che non è riuscita a replicare il successo ottenuto in Sardegna due settimane prima, nonostante l'impegno di figure di spicco come Elly Schlein e l'ottimismo iniziale dovuto all'aumento dell'affluenza registrato alle ore 12. Marsilio ha costruito la sua vittoria soprattutto nella provincia dell'Aquila, dove ha ottenuto il 61,33%.

Il risultato delle elezioni conferma l'Italia con una prevalenza di governi regionali di centrodestra, che ora amministrano 14 regioni. Nel centrosinistra, invece, si registra una crescita del PD, che ha migliorato il proprio risultato rispetto alle precedenti elezioni.