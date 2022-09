Risultati Serie A : Udinese-Roma 4-0

Tracollo dellae aggancio al primo posto fallito. I friulani si impongono 4-0 e appaiano i giallorossi a quota 10 punti. Ci prova subito Dybala ma passa l'Udinese: Pereyra crossa, Karsdorp tenta il retropassaggio di petto, Udogie fa secco Rui Patricio (5'). Belotti per Cristante alla ripresa. Proteste giallorosse per un contatto Celik-Becao in area friulana. Raddoppio bianconero di Samardzic con un tiro da fuori (56'). Solo palo di Mancini prima del tris di Pereyra (75') e del poker di Lovric (82')

