Viaggiare con animali domestici – 3 Consigli utili

Stai per andare in vacanza e vuoi portare con te il tuo cane/gatto? Programmare un viaggio con i propri animali domestici non è difficile, basta solo prendere qualche piccolo accorgimento.

I nostri amici a quattro zampe potrebbero infatti sentirsi stressati dai lunghi viaggi, specialmente se non sono abituati a stare sui mezzi di trasporto. Ecco quindi 3 suggerimenti per viaggiare con animali domestici. In questo modo anche loro si sentiranno in vacanza!

1- Preparare il necessario

Ovunque tu andrai, ricordati di portare con te i documenti necessari, ossia

Il libretto sanitario del cane o del gatto , completo di tutte le vaccinazioni

Il passaporto, nel caso tu vada all’estero

Eventuali certificati richiesti dal paese che andrai a visitare

Per muoverti, scegli di preferenza l’automobile, così potrai avrai più libertà e potrai effettuare delle soste per far sgranchire il tuo amico peloso.

Se invece prenderai il treno o l’aereo, assicurati che accettino gli animali domestici e informati per tempo sulle condizioni per il trasporto, così sarai certo di fare tutto in regola.

2- CBD per alleviare l’ansia

Le lunghe tratte, il caldo, o semplicemente il cambiamento possono stressare il tuo amico a quattro zampe e farlo sentire nervoso durante il viaggio. Utilizzare dell’olio di CBD per gli animali domestici è ottimo per calmarli e fare sì che affrontino meglio il viaggio.

Studi hanno dimostrato che l’olio di CBD è un ottimo antiansiolitico per gli animali, esattamente come per gli uomini. ? infatti in grado di regolare umore, fame e sonno, rasserenando così i nostri amici pelosi mentre viaggiano con noi.

Puoi somministrare l’olio di CBD al tuo cane/gatto in tanti modi:

Da solo

Sotto forma di snack

Come bocconcini

L’olio è sicuro e non ha praticamente controindicazioni, a patto naturalmente di seguire le indicazioni per il dosaggio. Questo dovrà tenere conto di età, peso e abitudini dell’animale. Fai una prova prima del viaggio, così da assicurarti che il tuo amico peloso lo gradisca.

3- Consigli per il viaggio

Per finire, fai in modo che il viaggio sia il più confortevole possibile per il tuo cucciolo. Tieni sempre a portata di mano dell’acqua fresca per farlo bere e qualche croccantino se ha fame.

Assicurati inoltre che l’animale abbia sufficiente areazione e non sia esposto a troppo caldo o bruschi cambi di temperatura. Tieni infine in borsa un suo gioco: vedere un oggetto che gli è familiare lo aiuterà a distrarsi e a sopportare meglio lo stress da viaggio.

