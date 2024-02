Alimentazione del gatto, consigli utili

I gatti sono degli animali domestici molto diffusi in Italia, molto apprezzati per la loro indipendenza e per il forte carattere. Quando si prende un gatto è però importante attrezzarsi per fargli condurre una vita migliore possibile.

Un aspetto fondamentale da prendere in considerazione è quello dell’alimentazione. Gli animali hanno infatti esigenze totalmente differenti rispetto alle nostre per cui è necessario fare molta attenzione. In questo articolo vogliamo darvi alcuni consigli su qual è il cibo migliore da dare al vostro amico felino.

Nel caso in cui invece aveste difficoltà proprio a farlo mangiare, qui potete trovare qualche dritta utile.

Cosa può mangiare un gatto e cosa no

La primissima cosa che dovete analizzare sono le caratteristiche del vostro gatto: infatti l’alimentazione varia in base all’età, al sesso, se il gatto è sterilizzato o meno e altro ancora. Molto importante anche il tipo di vita che conduce il nostro gatto: se è abituato ad uscire molto o se prettamente fa una vita da appartamento.

A seconda dalle attività svolte varia notevolmente l’apporto energetico di cui ha bisogno. L’alimentazione di un gatto deve essere completa per questo si consiglia di utilizzare le crocchette perché sono già un alimento completo che non necessità di particolari integrazioni.

È importante però acquistare le migliori crocchette per gatti per essere sicuri di dare un prodotto di qualità al proprio animale. Importante anche utilizzare talvolta il cibo umido ma questo non deve mai essere l’unico elemento della dieta del vostro gatto.

L’ideale è sempre equilibrare l’utilizzo di secco e umido così da essere completi e dare tutti i nutrienti necessari al proprio gatto, oltre al fatto che stimolerete molto il suo gusto ed appetito.

I gatti non possono assolutamente mangiare cioccolato, tè o caffè perché sono altamente tossici. Anche il latte in realtà è poco digeribile per il felino, per cui meglio evitare.

Gli errori più comuni nell’alimentazione del gatto

Ci sono davvero tanti errori che vengono svolti quotidianamente dai padroni: viene data poca acqua al gatto, gli si danno troppi carboidrati e si tende a dare proteine vegetali invece che animali.

La dieta base del gatto non deve contenere carboidrati perché l’organismo del felino fondamentalmente non ne ha bisogno.

Se gli vengono dati carboidrati, si vengono a creare squilibri nella percentuale di zuccheri nel suo organismo creando problemi di glicemia e stimolando il sovrappeso. Anche dare poca acqua al gatto può generare vari problemi a partire dalla disidratazione.

Inoltre, il gatto non riesce a percepire il senso della sete come noi e quindi molto spesso non capisce di essere disidratato come si può leggere qui. La disidratazione porta a calcoli renali e cistiti.

Infine, è fondamentale che il gatto assorba molta carne, non bisogna dargli troppi vegetali. Il gatto non è in grado di digerire molte delle proteine contenute nelle piante, per cui è fondamentale che la sua dieta sia fatta soprattutto di carne. Se non mangiano abbastanza carne possono sviluppare abbastanza problemi: ricordate che il felino è un animale carnivoro.