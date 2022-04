Viaggiare risparmiando: i 3 consigli (gratuiti) per partire con il portafoglio ancora pieno!

Quando dobbiamo partire per un viaggio il budget solitamente è limitato, per questo è bene avere un occhio di riguardo alle spese e tenere sempre un margine in eccesso, perché non si sa mai cosa può succedere mentre siamo lontani da casa!

Primo tip, trovare un parcheggio economico con ParkCare

Per iniziare il proprio viaggio all’insegna del risparmio così da garantirsi un budget maggiore per souvenir e regali è importante trovare un parcheggio sicuro e comodo vicino all’aeroporto di partenza, ma che abbia anche un prezzo ragionevole. In Italia siamo fortunati, perché ci sono un sacco di aeroporti e molti fornitori di parcheggio tra cui scegliere. Quando le possibilità sono troppe si rischia di fare confusione, per questo possiamo trovare i parcheggi migliori per gli aeroporti italiani su un pratico sito che confronta per noi i prezzi e le tariffe dei parcheggi e ci suggerisce in automatico quello più economico rispetto al servizio che cerchiamo.

Secondo tip, prenotare solo il servizio che ci serve

A volte prenotare esattamente ciò che cerchi senza scendere a compromessi, ti fa risparmiare. Se sei di fretta e non hai tempo da perdere con trasferimenti di valigie pesanti e shuttle bus, puoi selezionare il servizio car valet. Il tuo tempo è denaro, per questo una piccola spesa in più per avere il servizio con parcheggiatore ti può far risparmiare un sacco. Potrai infatti partire molto dopo e arrivare comunque sufficientemente in anticipo in aeroporto.

Terzo ed ultimo consiglio, prenotare in anticipo

Potrà sembrare una banalità, ma la maggior parte dei viaggiatori tende a procrastinare per la prenotazione di un posto auto, ritrovandosi poi all’ultimo a dover pagare di più. Prenota in anticipo ed otterrai vantaggi in termini di costi perché, così come per i voli, chi prima arriva più risparmia! Solitamente chi prenota con almeno sei settimane d'anticipo trova i prezzi più bassi rispetto a chi prenota a pochi giorni dalla partenza, perché, ovviamente, le offerte più appetibili sono le prime che se ne vanno.

Cosa aspetti?

Segui il link in questo articolo e prenota in anticipo a tariffe convenienti il tuo parcheggio per tutti i più importanti aeroporti italiani. Risparmia subito e goditi il tuo viaggio in serenità, ParkCare ti aiuta a scegliere e ti permette di riservare il tuo posto auto con largo anticipo in pochi minuti, direttamente online, anche sul tuo smartphone a tariffe scontate!

