Tower of Fantasy: disponibili due nuovi video gameplay

Level Infinite e Hotta Studio svelano due nuovi video per Tower of Fantasy, atteso MMORPG open-world. I due nuovi video si concentrano sulle opzioni creative a disposizione dei giocatori e mostrano il comparto multiplayer in azione. Tower of Fantasy sarà disponibile per il pre-download il 9 agosto, e sarà lanciato in tutto il mondo su PC e dispositivi mobile l’11 agosto 2022 (UTC).





Il video Creative Gameplay mostra nel dettaglio la libertà delle opzioni di personalizzazione del personaggio, i numerosi veicoli e mezzi di trasporto disponibili, le armi fantascientifiche che caratterizzano il combattimento in tempo reale e persino alcuni dei divertenti mini-giochi sparsi per il mondo di gioco.





Grazie al Social Gameplay, i giocatori impareranno a formare squadre, ad affrontare i boss insieme, a esplorare il mondo di Aida volando o guidando i numerosi veicoli disponibili e a catturare i ricordi nelle foto di squadra.





Infine, è online un nuovo mini-sito dedicato a Tower of Fantasy. Visitando il mini-sito i giocatori potranno ottenere il proprio Aida Tour Ticket, punto di partenza del loro fantastico viaggio! I giocatori creeranno immagini anime e visiteranno le loro prime destinazioni sul pianeta Aida. https://toweroffantasy-global. com/events/minisite/

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

RPG Open-world

Stile sci-fi anime post-apocalittico

Profonda personalizzazione

Combattimento immersivo ed emozionante

Esplorazione del mondo di gioco

Fisica di gioco realistica (scalata, scivolata, nuoto.)

Modalità multiplayer cooperativa

Le pre-registrazioni di Tower of Fantasy sono ancora disponibili sul sito ufficiale, oltre che su Steam, Epic Game Store, App Store eGoogle Play.

Per saperne di più su Tower of Fantasy e ottenere ricompense in-game: https://www.toweroffantasy- global.com/en/home.html

