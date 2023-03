TOWER OF FANTASY - nuovi dettagli sull'espaisione Under The Grand Sea

Una nuova mappa, nuovi simulacri e tante nuove avventure saranno il fulcro dell’esperienza sottomarinaLevel Infinite e Hotta Studio presentano nuovi dettagli e aggiornamenti per Under the Grand Sea, la prossima grande espansione di Tower of Fantasy in arrivo il 30 marzo. Quest'ultima espansione introdurrà una mappa nuova di zecca, simulacri e sfide che faranno parte di un'incredibile esperienza sottomarina. In Under the Grand Sea, i giocatori vivranno nuove ed entusiasmanti avventure nelle profondità di questo ricco mondo sottomarino. All'interno di ciascuno dei tre livelli della nuova mappa - Grand Sea Island, Innars City e il Vulcano Dragon Breath - i wanderer sperimenteranno combattimenti subacquei, boss, nemici e tonnellate di contenuti speciali. Il gioco completo di Tower of Fantasy e il nuovo aggiornamento arriveranno anche nello store di Epic Games durante l'estate.

Nelle varie aree di Under the Grand Sea verranno introdotti nuovi simulacri. Uno di questi, Lan, è emerso da un passaggio dimensionale sconosciuto, affermando di provenire dal Dominio 9, per contribuire alle continue espansioni dell'Entità Grayspace. Con abiti eccentrici e un copricapo a forma di uccello infuocato, Lan attacca con uno strano ombrello che sprigiona enormi quantità di energia. Oltre a Lan, diversi altri simulacri attendono i Wanderer in Under the Grand Sea. Oltre a questi nuovi simulacri, i giocatori incontreranno anche nuovi boss e sfide entusiasmanti. Il nuovo Abyssant: Haboela, un Behemoth Abyssant, si avvale delle sue dimensioni colossali e della lava per diventare uno dei boss più importanti del mondo sommerso. Eventi come la nuova Underwater Request Mission, in cui i wanderer sono guidati a esplorare il mondo sottomarino, ottenere ricche ricompense o fare squadra per sfidare New Crusade Ring di Oblivion, sono solo una delle sfide che i giocatori possono aspettarsi nella nuova espansione.

Tower of Fantasy è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, su App Store, Google Play e Steam.

