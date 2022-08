Star Wars: The Old Republic - Nuove operazioni e area giornaliera disponibili

BioWare ha lanciato ufficialmente l'aggiornamento 7.1 " Scavare più a fondo" di Star Wars: The Old Republic, che introduce la nuova Operazione di alto livello, l'Anomalia R-4, e l'Area giornaliera di Manaan. L'aggiornamento porta anche nuove tattiche e migliora l'esperienza del giocatore con nuove opzioni di personalizzazione dell'interfaccia utente.





Qui trovi un riassunto dei dettagli dell'aggiornamento 7.1 del gioco e il blog completo con ulteriori dettagli qui sotto. R-4 Funzionamento delle anomalie - In questa nuova Operazione per 8 giocatori, i giocatori affrontano un'oscura setta Sith intenzionata a raccogliere la tecnologia di un'antica arma dal potere terrificante. Questa nuova operazione è disponibile in modalità Storia e Veterano per tutti i personaggi di livello 80.

Area giornaliera di Manaan - Viaggia a Manaan per due nuove storie basate sulle fazioni e missioni ripetibili. Manaan offrirà diverse ricompense che potranno essere guadagnate dopo aver raggiunto il grado di reputazione appropriato con una rispettiva fazione, completando missioni giornaliere e settimanali.

Quattro nuove tattiche - Le nuove tattiche sono ora disponibili presso i rivenditori nella sezione Rifornimenti di ogni Flotta: Guardia del corpo mercenaria / Medico da combattimento commando: Kolto Vapors

Predone della carneficina / Sentinella del combattimento: Shard of Mortis

Mercenario dell'Arsenale / Commando d'artiglieria: Gyroscopic Stabilizers

Mercenario dell'Ordigno Innovativo / Commando Specialista d'Assalto: Magnetic Resonance Migliore esperienza per il giocatore - Questo aggiornamento include anche modifiche al bilanciamento delle classi, miglioramenti alla finestra del personaggio, sottotitoli personalizzabili e la ruota di selezione dei colori dello stile di combattimento per una maggiore personalizzazione dei colori, compresa un'opzione per non vedenti. Ulteriori informazioni sono disponibili di seguito. L'aggiornamento 7.1 "Digging Deeper" è disponibile! Con l'aggiornamento di gioco 7.1 "Scavare più a fondo", i giocatori tornano a Elom per scoprire nuovi indizi sui misteriosi piani di Darth Malgus. Questo aggiornamento porta anche una nuova Operazione - l'Anomalia R-4 - oltre all'Area giornaliera di Manaan e a una nuova Tattica. Oltre ai nuovi contenuti, abbiamo migliorato l'esperienza del giocatore con modifiche all'interfaccia utente, tra cui ulteriori opzioni di personalizzazione. Leggete qui sotto per ulteriori dettagli! Update della storia: Scavare più a fondo - Scoprite nuovi segreti sulle motivazioni dei misteriosi piani di Darth Malgus e scoprite il destino di Sa'har Kateen, la padawan Jedi con cui Malgus ha duellato nelle antiche rovine di Elom. Operazione Anomalia R-4 - In questa nuova operazione per 8 giocatori, i giocatori affrontano un oscuro culto Sith intenzionato a raccogliere la tecnologia di un'antica arma dal potere terrificante. Questa nuova operazione è disponibile in modalità Storia e Veterano per tutti i personaggi al livello 80. Cercatela nella finestra del Trova attività! Da questa Operazione è possibile ottenere quanto segue: Set di armature virulente

Set di armature pericolose

Decorazioni dei boss e dell'operazione Anomalia R-4

Valutazione oggetti 340 in modalità Veterano Area giornaliera di Manaan- Viaggiate a Manaan per due nuove trame basate sulle fazioni e missioni ripetibili. Per accedere a queste missioni, i personaggi devono aver completato le espansioni Onslaught e Legacy of the Sith. Le Missioni dell'Area Giornaliera di Manaan saranno disponibili sul Terminale delle Missioni Giornaliere su Manaan o nella finestra del Trova Attività. Come le altre Aree Giornaliere, Manaan offrirà diverse nuove ricompense. Per ottenerle, dovrete raggiungere il grado di reputazione appropriato con la vostra rispettiva fazione completando le missioni giornaliere e settimanali. Ogni fazione ha un venditore nella propria base che vende oggetti, tra cui: Set di armi Firaxan

Set di armature Manaan Defender e Nightlight

Minipet Tartaruga Cerulea

Decorazioni per roccaforte ispirate a Manaan Quattro nuove tattiche - Con questo nuovo aggiornamento, i nuovi Tattici sono ora disponibili presso i venditori nella sezione Rifornimenti di ogni Flotta: Guardia del corpo mercenaria / Medico da combattimento commando: Kolto Vapors

Predone della carneficina / Sentinella del combattimento: Shard of Mortis

Mercenario dell'Arsenale / Commando d'artiglieria: Gyroscopic Stabilizers

Mercenario dell'Ordigno Innovativo / Commando Specialista d'Assalto: Magnetic Resonance Maggiori informazioni in questo post del forum: 7.1 Balance Changes and Plan. Aumento della potenza - Nuove valutazioni degli oggetti sono state aggiunte ai venditori di potenziamento della flotta. I giocatori possono ora passare alla valutazione item 330 completando conquiste, Flashpoint e operazioni Legacy. Migliore esperienza per il giocatore - Oltre ai nuovi contenuti elencati sopra, questo aggiornamento include anche modifiche al bilanciamento delle classi, miglioramenti alla finestra del personaggio e sottotitoli personalizzabili e alla ruota di selezione dei colori delle icone degli stili di combattimento. Nar Shaddaa Nightlife 2022 - L'evento Nar Shaddaa Nightlife torna dal 2 agosto alle 14:00 CET al 13 settembre alle 14:00 CET. Per questa nuova edizione, introdurremo nuove ricompense ispirate alle High Roller Shades dello scorso anno e molto altro ancora! Scopritele qui.

Altre News per: starwarsrepublicnuoveoperazioniareagiornaliera