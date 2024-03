Star Wars: The Old Republic - Galactic Season 6 ora disponibile

L'aggiornamento di gioco 7.4.1 Galactic Season 6 - "Building a Foundation" di Star Wars: The Old Republic è ora disponibile, e porta con sé la Copero Stronghold, le missioni Date Night, nuovi equipaggiamenti e nuovo tracciato ricompense Galactic Season, aggiornamenti Cartel Market, e altro ancora.

Potete trovare un post sul blog che illustra nei dettagli l'aggiornamento qui e un riepilogo di tutte le ultime aggiunte in arrivo con l'aggiornamento di gioco 7.4.1 Stagione Galattica 6 - "Costruire una Fondazione" di Star Wars: The Old Republic. Le risorse per il nuovo aggiornamento sono disponibili qui.

Galactic Season 6 - Building a Foundation: In "Building a Foundation" tornerai a Copero, dove il Casato Inrokini dell'Ascendenza Chiss nota i mutamenti in atto nella galassia e vuole conoscere quali sono i punti di forza degli altri esseri senzienti del cosmo. Spetterà a te far luce sugli eventi galattici per conto del Casato Inrokini, in cambio di una base operativa nascosta nello spazio Chiss.

Copero Stronghold: sbloccabile nel corso della Galactic Season 6, Copero Stronghold funge da hub per i contenuti della storia di questa stagione. Al completamento del livello 1 del tracciato delle ricompense, sbloccherai Copero Stronghold e la prima missione storia. Le due successive missioni storia possono essere sbloccate ai livelli 15 e 40.

Date Night: è stata introdotta una nuova funzionalità narrativa chiamata Date Night che ti permette di vivere momenti di intimità con i tuoi partner romantici nel gioco al di fuori dei soliti conflitti galattici. In questa missione Alliance Alert ti ritroverai in una lunga sequenza filmata specifica per il tuo partner, in cui uscirete insieme per bere qualcosa alla taverna, sfidarvi a Dejarik o perfino affrontare una sessione di allenamento. Inizialmente, i partner disponibili per la nuova funzionalità Date Night includono l'agente SIS Theron Shan, il Signore dei Sith Lana Beniko, il capitano Zakuulan Koth Vortena e l'ex Imperatore Eterno Arcann, tutti con una propria scena specifica.

Giocando più volte potrai ottenere ricompense uniche, tra cui obiettivi, un titolo e una nuova decorazione che commemora l'appuntamento con il partner. Queste missioni saranno disponibili nelle prossime Galactic Season.

Nuovo tracciato ricompense Galactic Season: potrai sbloccare nuovi set di corazze e armi, una creatura e una cavalcatura meccanica, decorazioni e molto altro.

Aggiornamenti Cartel Market: un bundle Stronghold Utility a tema Copero sarà disponibile nel Cartel Market. Puoi trovare nuovi aggiornamenti per la modernizzazione tramite le decorazioni anche nel bundle Stronghold Utility originale. Spade laser e set corazza Gothic Master e Prime Centurion inspirati da Ahsoka™ saranno aggiunti al Cartel Market. Un nuovo Red/Pink Enhanced Dye Pack è disponibile fino al 29 febbraio. Un Green/Gold Enhanced Dye sarà disponibile a marzo.

Star Wars: The Old Republic è disponibile su PC come esperienza free-to-play, dove i giocatori possono anche abbonarsi per sbloccare le espansioni del gioco e ottenere accesso illimitato al gioco, monete Cartel e altro ancora.