Star Wars: The Old Republic 7.5 disponibile ora

Il team di sviluppo di Star Wars: The Old Republic ha lanciato l'aggiornamento del gioco 7.5 "Desperate Defiance", che include equipaggiamento tutto nuovo ispirato a The Acolyte, il primo contenuto di gioco basato sulla serie ad essere rilasciato prima della première del 4 giugno. I giocatori possono anche aspettarsi il prossimo capitolo della storia principale, una nuova fattoria per la coltivazione, la prima di molte nuove avventure per giocatore singolo e molto altro ancora in “Desperate Defiance”. Qui sotto puoi trovare le parti più importanti di tutti i nuovi contenuti in arrivo in SWTOR 7.5 "Desperate Defiance". Oggetti ispirati a The Acolyte disponibili nel Cartel Market: i giocatori noteranno che una nuova scheda "Ispirazione da" è stata aggiunta alla finestra del Cartel Market. In questa scheda puoi trovare il set Corazza dell'Araldo oscuro e la Vibrolama Lingua di Serpente ispirati a The Acolyte™. Inoltre, un Jedi Wookiee con personalizzazione dell'acconciatura e della barba è disponibile nel bundle delle Opzioni aspetto Acconciature leali e fedeli.

Nuovo capitolo della storia principale - "Desperate Defiance": dopo gli eventi di "Chains in the Dark", i giocatori arruoleranno Sa'har come nuova compagna e prenderanno parte a una rischiosa missione per recuperare l'Olocron e ottenere qualche nuova informazione sui piani di Heta. I giocatori torneranno anche a Hutta nel bel mezzo di una ribellione di lavoratori nel distretto di Minboosa, dove dovranno affrontare il proprietario Yusinduu l'Hutt, "un uomo d'affari indubbiamente onesto".

La fattoria di Dantooine e il Festival dell'abbondanza di primavera: i giocatori di Star Wars: The Old Republic avranno la possibilità di prendersi una pausa dai combattimenti e diventare i custodi di una fattoria su Dantooine. Una breve storia presenterà la fattoria e in seguito i giocatori otterranno un appezzamento di terreno di cui prendersi cura, grazie a un accordo che sembra troppo bello per essere vero... Il Festival dell'abbondanza di primavera permetterà di partecipare a molte attività come la raccolta dei semi, la danza, la preparazione di torte, la cura degli animali e una caccia alle uova galattica. I giocatori possono ottenere una serie di ricompense, tra cui abiti, attrezzature, mini animali domestici, decorazioni e altro ancora.

La prima di molte avventure per giocatore singolo: al gioco verranno aggiunte nuove sfide impegnative per giocatore singolo e la prima di queste sarà il Prototipo del basilisco. Questa avventura si collega direttamente alla storia di Lane Vizla e si basa sull'addestramento del prototipo di basilisco B3-S1, noto anche come Bessie. Questo prototipo può diventare un compagno del giocatore e può essere usato solo in determinati momenti. I giocatori dovranno addestrare B3-S1 per fargli raggiungere il pieno potenziale di combattimento e sviluppare le sue capacità, così da farlo diventare un compagno permanente.

Nuovo calendario di apertura delle stagioni PVP: a partire dall'aggiornamento 7.5, le stagioni PvP inizieranno il giorno dell'uscita di un aggiornamento. La stagione 6 "Great Pirate Hunt" inizierà con l'aggiornamento 7.5.

Aggiornamenti al Cartel Market: la spada laser mentore raffinata, la doppia spada laser, il set Corazza e la cavalcatura dotata di jetpack "Catena nascosta" a tema Alta Repubblica saranno disponibili con l'aggiornamento 7.5. I giocatori potranno ottenere più personalizzazioni per i personaggi, tra cui la barba di Baylan ispirata ad Ahsoka e i nuovi pacchetti di tinte migliorati.