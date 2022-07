Piazzamenti e date dei Mondiali 2022 di League of Legends

Il Campionato Mondiale di League of Legends è dietro l'angolo e oggi vogliamo darvi qualche aggiornamento su cosa abbiamo in serbo per voi quest'anno.

I Mondiali 2022 inizieranno il 29 settembre a Città del Messico, per poi concludersi il 5 novembre a San Francisco. Il programma:

Qualificazioni: 29 settembre - 4 ottobre all'Arena Esports Stadium dell'Artz Pedregal a Città del Messico, Messico

Gironi: 7-10 ottobre e 13-16 ottobre all'Hulu Theater del Madison Square Garden a New York City

Quarti di finale: 20-23 ottobre all'Hulu Theater del Madison Square Garden a New York City

Semifinali: 29-30 ottobre alla State Farm Arena ad Atlanta, Georgia

Finale: 5 novembre al Chase Center a San Francisco, California

Ai Mondiali parteciperanno 24 squadre da tutto il mondo. Purtroppo, la LCL non riuscirà a inviare una sua squadra per rappresentarla al torneo. Il posto che sarebbe spettato alla LCL verrà assegnato all'Europa, in quanto regione con i risultati migliori in eventi internazionali durante gli ultimi due anni, ma che non invia già 4 squadre all'evento.

Dodici delle ventiquattro squadre partecipanti partiranno dalla fase di qualificazioni:

Cina (LPL) - 4° posizione

Corea (LCK) - 4° posizione

Europa (LEC) - 3 e 4° posizione

Nord America (LCS) - 3° posizione

Sud-Est Asiatico (PCS) - 2° posizione

Vietnam (VCS) - 2° posizione

Brasile (CBLOL) - 1° posizione

Giappone (LJL) - 1° posizione

America Latina (LLA) - 1° posizione

Oceania (LCO) - 1° posizione

Turchia (TCL) - 1° posizione

Le restanti squadre si qualificheranno automaticamente per la fase a gironi:

Cina (LPL) - 1°, 2° e 3° posizione

Corea (LCK) - 1°, 2° e 3° posizione

Europa (LEC) - 1° e 2° posizione

Nord America (LCS) - 1° e 2° posizione

Sud-Est Asiatico (PCS) - 1° posizione

Vietnam (VCS) - 1° posizione

Le informazioni relative ai biglietti per i Mondiali 2022 verranno annunciate a breve, e vi daremo maggiori dettagli sull'evento nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per restare aggiornati su tutte le novità riguardo ai #Mondiali2022, seguite @LoLEsports sui social media.

