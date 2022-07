Governo : grazie a premier Draghi per leadership

"Ringraziamo il premier Draghi per la sua leadership in questo momento difficile per l'Italia e il mondo. Glisono alleati stretti con una forte partnership basata sui valori condivisi di democrazia, diritti umani e prosperità economica". Lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato. "Continueremo a lavorare a stretto contatto su importanti priorità incluso il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa e rispettiamo e sosteniamo il processo costituzionale italiano", osserva il portavoce.

Letta: da Pd proposta per alleanze - "Io penso che con i tre partiti che hanno fatto cadere Draghi è impossibile fare alleanze elettorali in questa tornata". Lo ha detto il segretario del Pd Faremo una proposta "che parte dal Pd, basata sulle nostre idee, per vincere le elezioni. Faremo una proposta per parlare con forze politiche che hanno tenuto un atteggiamento di attenzione al Paese, penso che saremo in grado di costruire un'alleanza fatta di tanti soggetti politici".

Berlusconi: no a lista unica del Cdx - Il leader di Forza Italia, Berlusconi al Tg2 annuncia che il centrodestra non sta "pensando a liste uniche. Ciascun partito continuerà con la propria identità, ci sono differenze di posizione, di linguaggio, di storie tra i partiti per cui riteniamo che debba restare". Berlusconi esclude così l'ipotesi di una lista unica dei tre partiti di centrodestra alle elezioni. Sui ministri Brunetta e Carfagna che hanno lasciato Fi, Berlusconi ha detto: "Riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce".

Altre News per: governograziepremierdraghileadership