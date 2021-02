Ultime Mario Draghi: Al lavoro sulla squadra di governo, voto MS5 per appoggiare il Governo

Sulla piattaforma Rousseau sono iniziate le votazioni dei deputati sul governo Draghi. Le votazioni saranno possibili fino alle 18:00 e i risultati, si legge sul blog, verranno pubblicati dopo le 19:00. La domanda su cui si esprimeranno i funzionari eletti e gli attivisti è: Sei d'accordo che il Movimento sostiene un governo tecnico-politico che includa un superministero per la transizione ecologica e che difenda i principali risultati ottenuti dal Movimento, con altri forze, indicate dal presidente designato?

"Siamo certe che il presidente incaricato Draghi affronterà con energia la sfida della parità di genere, valorizzando le energie femminili nella composizione della sua squadra di governo"., che ha elaborato un manifesto di proposte per il Recovery. Chiedono un Dipartimento per le Pari Opportunità , "che diventi un ministero vero e proprio, con portafoglio. Sarebbe un'azione con un valore concreto e simbolico".

Il presidente del Consiglio incaricato ha concluso il secondo giro di consultazioni ieri. Martedì i colloqui con le delegazioni dei partiti che hanno dato il loro via libera alla formazione del governo Draghi, tranne FdI di Giorgia Meloni, che potrebbe astenersi nel voto di fiducia all'esecutivo e comunque voterà provvedimenti utili per il Paese Ieri ha chiuso incassando il sì dalle parti sociali. Ora è al lavoro sulla squadra di governo che ancora non si sa se sarà tecnico o politico o tecnico-politico. Ci sarà un ministero green.

Intanto il presidente della Camera, Fico, spiega su Facebook perché il M5S deve sostenere il governo Draghi: "Il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un'assunzione di responsabilità . Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne". Grazie al governo Conte, scrive, "ci sono sul tavolo i 209mld del Recovery Plan. Andare al voto significherebbe perdere questo appuntamento con la Storia".

"Un'ottima notizia: il ministero per la Transizione ecologica entra nell'agenda di governo e diventerà realtà ". Lo scrive il capo politico M5s Vito Crimi in un post. "Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito - ha aggiunto Crimi-e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta". Intanto dalle 10 alle 18 gli iscritti potranno votare sulla piattaforma Rousseau per esprimere un parere sul governo Draghi.

"Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì perché ci sono tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo". Lo dice il premier uscente Giuseppe Conte intercettato dai cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. Io presidente del M5S? "Non ambisco a incarichi personali e formali, l'importante è avere una traiettoria politica da offrire agli elettori". Di Maio chiede di votare "si": "Draghi ha garantito che il reddito di cittadinanza non si tocca e il Mes non si è citato", rassicura. Ci sarà un ministero della Transizione ecologica. Ieri il premier incaricato ha incassato intanto anche l'ok delle parti sociali. Conte: "Se fossi iscritto sulla piattaforma voterei sì a Draghi"

