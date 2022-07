Evento Apex Legends Gaiden

Ritorno di Armati e Pericolosi - La modalità a tempo limitato Armati e pericolosi ritorna per due settimane con Confini del Mondo, Olympus e Passo della Tempesta nella rotazione delle mappe.

Oggetti limitati - Evoca l'eroe che è in te con 40 avventurosi cosmetici limitati all'evento, tra cui le nuove skin Leggendarie per Revenant, Mirage, Octane e Wattson con skin complementari per Flatline, Wingman, EVA-8 e Radius. Sbloccate la nuova skin di prestigio, Comandante Apex di Bangalore, dopo aver raccolto tutti i 40 oggetti dell'evento.