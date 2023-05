Apex Legends: Arsenale svela un nuovo trailer di gioco

Apex Legends: Arsenale, l'ultimo importante aggiornamento dello sparatutto celebre in tutto il mondo, è in arrivo e EA e Respawn hanno rilasciato un nuovissimo gameplay trailer in vista del lancio del 9 maggio.



Guardate la nuova leggenda, Ballistic, lanciarsi ancora una volta nella mischia nel trailer di oggi, disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=qAD0LVzcsPU



I giocatori possono aspettarsi che Arsenale sia pieno di nuovi contenuti, chicche e, naturalmente, un nuovo concorrente, tra cui:

Nuova Leggenda Ballistic

La nuova Leggenda Ballistic, il concorrente per eccellenza dei Thunderdome Games originali, torna dal suo ritiro e, con decenni di esperienza nei combattimenti, il suo arsenale è una forza da non sottovalutare. Per quanto lo riguarda, ha imparato tutti i trucchi necessari per insegnare ai suoi nemici le buone maniere.

Confini del Mondo sta guarendo

Il tempo guarisce tutte le ferite: i livelli di lava del World's Edge si sono alzati e raffreddati e le squadre di costruzione hanno effettuato notevoli riparazioni. I climatizzatori hanno cambiato il paesaggio con nuovi banchi di neve, meno fumo vulcanico e una visibilità più chiara. I giocatori possono anche esplorare la storia dei Giochi Apex nel nuovo Museo dei Giochi Apex a Frammento Est.

Padronanza delle armi

Il nuovo sistema di padronanza delle armi consente alle Leggende di dimostrare la loro abilità con tutte le armi del gioco guadagnando XP e completando sfide difficili in tutte le modalità. Una volta raggiunte determinate pietre miliari, i giocatori sbloccheranno le prove con le armi. Le ricompense delle prove includono badge specifici per le armi, tracker, una cornice per lo stendardo leggendario e un pacchetto di armi leggendarie. Padroneggiate tutte le armi del gioco per sbloccare le ricompense speciali della Maestria Armi.

Nuovo Poligono di tiro

Buono, migliore, eccellente. La pratica rende perfetti nel poligono di tiro, recentemente aggiornato e notevolmente ampliato. E che cosa migliorerà la permanenza al suo interno? Tutto ciò che vi siete prefissati di fare. Iniziate l'addestramento di base nel Nucleo, oppure provate l’Arena dei duelli, l’area di addestramento e il percorso di agilità per affinare le vostre abilità nel combattimento ravvicinato, nello scontro e nella navigazione. Sperimentate i nuovi edifici del poligono e, per la prima volta, personalizzate i manichini in modo che corrano, si allontanino e vi diano filo da torcere.

High-Caliber Battle Pass Rewards

Nuove skin per le armi, skin per i personaggi, emotes e altro ancora verranno lanciate insieme ad Arsenale il 9 maggio.

Aggiornamenti delle classifiche

Ulteriori dettagli arriveranno domani: restate sintonizzati!



Apex Legends: Arsenale verrà lanciato il 9 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

