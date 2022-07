Guerra Ucraina : Mykolaiv sotto attacco aereo

Leall'alba contro la città di, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Oleksandr Sienkevych,secondo quanto riporta Ukrinform. Testimoni hanno riferito che le esplosioni sono state udite in tutti i quartieri della città e le unità di difesa antiaerea ucraine sono state attivate. Gli attacchi sono stati lanciati dalla zona della città occupata di Kherson. Per il momento non si hanno notizie di vittime o feriti.

Almeno 40 persone sono rimaste ferite e altre centinaia si trovano ancora sotto le macerie in seguito al bombardamento di ieri, da parte delle forze di Kiev, della città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud). Lo ha detto il capo dell'amministrazione militare-civile del distretto di Lakhovka. "Il numero dei feriti è destinato a salire", ha detto Leontyev, aggiungendo che centinaia di persone sono ancora sotto le macerie o bloccate nelle case danneggiate dalle esplosioni".

"Il rappresentante del Canada in Ucraina è stato convocato per un'eccezione inaccettabile al regime di sanzioni contro la Russia". Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky riferendosi alla consegna delle turbine dal Canada a Berlino per il Nord Stream 1. "La decisione sull'eccezione alle sanzioni sarà percepita a Mosca esclusivamente come manifestazione di debolezza. Questa è la loro logica. E ora la Russia cercherà non solo di limitare ma di chiudere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più acuto".

