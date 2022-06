Guerra Ucraina Zelensky : il video dell'attacco missilistico a Kremenchuk

Ilha diffuso le immagini di una telecamera di sorveglianza che mostrano il momento in cui il, in Ucraina.

Intanto Mosca continua la sua offensiva nell'Ucraina orientale e Lysychansk è sotto costante bombardamento. "La battaglia è in corso. I russi sono costantemente all'offensiva. Non c'è tregua, tutto arriva bombardata", afferma il governatore regionale Gaidai. Secondo un funzionario russo, la città è circondata, tutte le strade da e per Lysychansk sono controllate dalle truppe russe e dai ribelli dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk. L'area della raffineria della città sarebbe sotto il completo controllo delle forze russe.

