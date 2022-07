Gas : Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia

Sono tre i livelli di allarme per la crisi del gas con il taglio delledalla. Ma se Mosca dovesse sospendere definitivamente gli approvvigionamenti all'Ue (alla quale lo scorso anno aveva assicurato il 44% del proprio fabbisogno), il governo sarebbe costretto ad innescare la fase emergenziale. Tra gli accorgimenti: lampioni spenti e meno riscaldamento, nelle case anche due gradi in meno ed è previsto il razionamento. Intanto la Russia annuncia la riduzione di undelleal nostro Paese.

Il piano per fronteggiare l'emergenza gas prevede quindi una serie di interventi che vanno dal razionamento del gas alle industrie ad alta intensità energetica al maggiore utilizzo delle centrali a carbone per la produzione di energia elettrica. Ma, riporta La Repubblica, anche l'introduzione di politiche di austerità dei consumi: riscaldamento più basso, con tagli fino a due gradi della temperatura nelle case e negli uffici, risparmio sull'illuminazione pubblica, con riduzione degli orari di accensione dei lampioni. Queste misure dovrebbero durare fino a quando il gas russo non sarà sostituito da forniture di altri paesi.

