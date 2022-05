Il gigante russo del gasha annunciato di aver sospeso "totalmente" le forniture di gas verso i Paesi Bassi. La decisione, dopo che l'azienda olandesesi è rifiutata di pagare in rubli. "Gazprom ha interrotto del tutto le sue forniture ain seguito al mancato pagamento in rubli", ha sottolineato Gazprom in una nota. Lo stesso è accaduto già per. I Paesi Bassi dipendono dallaper il 15% degli approvvigionamenti, 6mld m3/anno.

Altre News per: gazpromfermafornitureolanda