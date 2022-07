Red Dead Online: salva gli alleati dalla Chiamata alle armi e ottieni PE e ORO doppi

La frontiera è un luogo pericoloso: ondate di farabutti vagano in cerca di avamposti vulnerabili, scatenando l'inferno ovunque possono. Sconfiggi i nemici per ottenere una ricompensa appetitosa; difendere gli alleati contro i malintenzionati in Chiamata alle armi ti frutterà PE e Oro doppi per tutto il mese.

RDO$ E PE DOPPI NELLE MISSIONI FREE ROAM

Questo mese vale la pena di farsi amici degli Sconosciuti e di completaremissioni Free Roam: frutteranno RDO$ e PE doppi nelle prossime quattro settimane.

CREA THE RAMBLER, L’ABITO DELLA COMMUNITY DEL MESE

L’utente di Reddit DonSoIo ha battezzato “The Rambler” l’abito della community di questo mese. I giocatori di Red Dead Online potranno crearlo riscattando i seguenti articoli dal sarto più vicino o direttamente dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Cappello Cayuga marrone

Giacca Hartman blu e marrone

Gilet Lancer marrone (per uomo) o Gilet regale di cervo (per donna)

Camicia comune bianca (per uomo) o Camicetta informale bianca (per donna)

Guanti da fuciliere neri

Cinturone Deadboot e Fondina mancina nero o marrone

Pantaloni Lightfoot neri

Stivali Roper logori marrone polveroso

Speroni Gerden di lusso marroni

PE DEL RUOLO E DEL PERSONAGGIO DOPPI NELLE MISSIONI PER CACCIATORI DI TAGLIE

Distribuire giustizia nella frontiera in tutte le missioni da Cacciatore di taglie fino al 1° agosto fornirà PE del Ruolo e del personaggio doppi, incluse leTaglie leggendarie.

PE TRIPLI NEI COVI DELLE BANDE

Ripulendo i covi delle bande che incontrerai sul tuo cammino riceverai PE tripli per tutto il mese.

RDO$ TRIPLI NELLE SERIE IN EVIDENZA

Lanciati nelle Serie in evidenza nell’arco delle prossime quattro settimane per ricevere RDO$ tripli, oltre ai bonus settimanali elencati di seguito. Riceverai le ricompense e le offerte entro 72 ore.

Dal 5 all’11 luglio: serie esplosiva

Questa settimana, imbraccia le armi e partecipa a una Chiamata alle armi per ricevere un’offerta del -50% sul Revolver LeMat

Raggiungi l’ottava ondata o un’ondata superiore in qualsiasi mappa di Chiamata alle armi nell’arco di questa settimana per ricevere un’offerta per un Fucile Varmint gratis

Dal 12 al 18 luglio: Serie Caccia all’uomo Estrema

Difendi gli innocenti da ondate di nemici in Chiamata alle armi nell’arco della settimana per avere un’offerta del -40% sui fucili a canna liscia

I criminali pronti a violare la legge completando almeno un Crimine e un Lavoro di Blood Money durante questa settimana riceveranno il Cappello Gardenia rosso come ricompensa per i loro sforzi

Dal 19 al 25 luglio: Serie Estrema Scorribanda e Bottino di guerra

Chi parteciperà a una Chiamata alle armi nell’arco della settimana riceverà un’offerta del -30% su un’arma per aver difeso il territorio dalle ondate di nemici

Gli intrepidi viaggiatori che parteciperanno, completandoli, a 2 Eventi Free Roam, riceveranno la Giacca Charro blu da uomo e la Giacca Ballard da donna

Dal 26 luglio al 1° agosto: Serie Ultimo superstite Estrema

Chiudi il mese in bellezza partecipando a una Chiamata alle armi per avere una ricompensa per un componente per arma gratis

Chi giocherà una Chiamata alle armi con una Posse permanente riceverà la colorazione rossa per i Chaps Shaffer come premio per il suo spirito di gruppo

INCENTIVI MENSILI

Chi accederà a Red Dead Online nell’arco del mese riceverà 15 candelotti di dinamite e 3 bolas Gravesend, mentre chi raggiungerà il rango 10 o superiore riceverà 100 munizioni a espansione per fucili a canna rigata e 50 pallettoni incendiari per fucili a canna liscia. I giocatori già al di sopra del rango 10 riceveranno queste ricompense entro 72 ore dall’accesso.

Completando 5 Sfide dei Ruoli durante una settimana del mese riceverai la Bandoliera doppia Carbow; vincendo 3 round di una Resa dei conti, invece, riceverai un’offerta del -50% su qualsiasi arma. In più, i requisiti di rango per le fondine e le fondine mancine sono stati rimossi.

