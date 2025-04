Ai “Cappuccini” a Massa 5 giorni di mostra dell’IIS “Meucci” su “Passato, presente futuro, la città come contesto educante tra insegnamento riflessivo ed impegno civico”

Home » Social News » Ai “Cappuccini” a Massa 5 giorni di mostra dell’IIS “Meucci” su “Passato, presente futuro, la città come contesto educante tra insegnamento riflessivo ed impegno civico”

“Passato, presente futuro, la città come contesto educante tra insegnamento riflessivo ed impegno civico.” Così si intitola la mostra itinerante che si svolgerà nei giardini del convento dei Cappuccini a Massa e in alcuni spazi interni, dall’ 8 luglio a martedì 12 Luglio. E’ promossa dall’Istituto di Istruzione Superiore di”A. Meucci” di Massa e sarà aperta al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 21.00. I lavori esposti riguardano le attività di laboratorio svolte durante l’anno scolastico dagli studenti del Liceo delle Scienze Applicate, dalla classe prima alla quinta, nell’ambito dell’attività di educazione civica, coordinati dalla loro insegnante, prof. Simona Del Freo architetto, affiancata dalla collega architetto Natalia Tonini.

Il progetto, come dicevamo, si inserisce nell’educazione civica che da settembre 2020 è diventata una disciplina che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado.

Un bellissimo progetto che, se vogliamo, indica anche un nuovo modo di insegnare. Giova sottolineare infatti che in questi ultimi anni, l’insegnamento e l’apprendimento, hanno subìto un cambiamento; oggi “la conoscenza” può essere costruita e trasmessa in un modo nuovo. In un mondo che cambia, la capacità di coloro che acquisiscono e usano “il sapere”, rimane un pilastro fondamentale, ma tutto ciò deve essere coadiuvato da una serie di “abilità” acquisite durante un percorso scolastico, che aiutino gli studenti ad affrontare i rapidi e inattesi cambiamenti che caratterizzeranno la loro esperienza nel XXI secolo. Per aiutare gli studenti ad apprendere in maniera diversa è necessario cambiare il modo in cui l’apprendimento stesso viene concepito. In altre parole, per promuovere un modello diverso di apprendimento che dia ai ragazzi gli strumenti per poter affrontare le sfide del XXI secolo, è necessario adottare un modo nuovo di insegnare, più pratico e quindi più istruttivo come è stato fatto dalla prof. Del Freo.Partendo da questo presupposto gli studenti dalla prima alla quinta classe , coadiuvati dalla loro insegnante di Educazione Civica prof. Simona Del Freo architetto, d’intesa, come dicevamo con l’Istitituto, hanno attuato un bellissimo progetto che ha dato vita alla mostra itinerante. Il progetto ha avuto l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a “leggere” il paesaggio della propria città.

Ora anche alla collettività , che auspichiamo partecipi numerosa a visitare la mostra che invita a riflettere sulle tematiche legate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della città di Massa.

L’evento di 5 giorni si inserisce all’interno di un contesto che guarda alla partecipazione delle comunità, nella ri-definizione della missione culturale del territorio. In molti e docetici pannelli , composti da foto, disegni ed altro si potranno ammirare i vari punti della nostra città, della marina e del castello Malaspina. Alcune foto potranno diventare momento di riflessione e se vogliano di dibattito costruttivo nella collettività.