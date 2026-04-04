Veronica Ruggeri tra passato e futuro nuovo amore e desiderio di maternità

Veronica Ruggeri racconta la fine della relazione con Nicolò De Devitiis e il nuovo legame con Vito, nato dopo anni di conoscenza. La conduttrice parla anche del desiderio di maternità che oggi sente sempre più concreto.

Ospite a Verissimo, Veronica Ruggeri ripercorre il proprio percorso personale e professionale, soffermandosi sulle scelte che hanno segnato la sua vita. Dall’uscita di casa a 21 anni fino ai primi passi a Le Iene, la conduttrice ricorda un periodo fatto di attesa e sacrifici, quando il lavoro in tv significava soprattutto osservare e imparare senza ancora andare in onda.

Nel corso dell’intervista, Ruggeri parla anche della relazione ormai conclusa con Nicolò De Devitiis, collega con cui ha condiviso cinque anni. La storia si è chiusa senza tensioni: oggi tra loro resta un rapporto professionale basato sul rispetto reciproco. Nessun legame d’amicizia, ma neppure contrasti, con la consapevolezza che il percorso insieme fosse arrivato al termine.

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Dopo quella esperienza, nella sua vita è arrivato Vito, cantautore con cui ha una relazione da circa un anno e mezzo. I due si erano già conosciuti in passato, quando lei era ancora impegnata. Solo tempo dopo, ritrovandosi entrambi single, è nato qualcosa di più profondo, trasformando un incontro casuale in una storia stabile.

Guardando avanti, Ruggeri non nasconde il desiderio di costruire una famiglia. L’idea di diventare madre è sempre più presente nei suoi pensieri, con l’obiettivo di ricreare un ambiente simile a quello in cui è cresciuta. Una prospettiva che accompagna il nuovo equilibrio trovato nella vita privata.