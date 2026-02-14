Melissa Satta tra passato e futuro, dal divorzio con Boateng ai nuovi progetti con Carlo Beretta

Melissa Satta racconta i momenti più difficili dopo la fine del matrimonio con Boateng e il nuovo equilibrio accanto a Carlo Beretta, tra progetti di famiglia e una ritrovata serenità personale.

Melissa Satta si presenta in studio serena e sorridente, pronta a raccontare una fase della sua vita fatta di cambiamenti profondi. A 40 anni, la showgirl guarda al passato con lucidità e senza rimpianti, scegliendo di festeggiare il compleanno in modo intimo, circondata solo dagli affetti più vicini, tra cui il compagno Carlo Beretta e alcune amiche.

Fin dagli inizi della carriera televisiva, Satta ha dovuto convivere con il peso del gossip. Racconta di aver accettato fin da subito l’esposizione mediatica, anche quando le notizie erano imprecise o ingiuste. Le critiche più difficili sono arrivate quando è stata indicata come responsabile delle difficoltà altrui, un’accusa che respinge con fermezza, sottolineando come spesso siano le donne a finire sotto accusa.

Nel corso degli anni, l’attenzione dei media si è concentrata anche sulla sua vita sentimentale, come accaduto dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini. Satta ribadisce il valore della libertà personale e il diritto di essere se stessi, senza cedere agli stereotipi ancora diffusi. Ricorda come da bambina si sentisse un “maschiaccio”, un aspetto della sua personalità che rivendica ancora oggi come espressione autentica di sé.

Tra i momenti più complessi, emerge la fine del matrimonio con Kevin Prince-Boateng, padre di suo figlio Maddox. Un periodo segnato da forte sofferenza, durante il quale ha perso dieci chili e ha deciso di rivolgersi a uno psichiatra. Un percorso difficile ma necessario, che le ha permesso di ritrovare equilibrio, anche grazie al ruolo di madre.

Oggi Satta parla di una nuova fase della sua vita, più consapevole e stabile. Le relazioni passate, spiega, le hanno insegnato a riconoscere ciò che desidera davvero. Accanto a Carlo Beretta si sente appagata e guarda avanti con fiducia, senza escludere il matrimonio e la possibilità di allargare la famiglia.