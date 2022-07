Alluvioni Australia : evacuate 60 mila persone

Dopo aver colpito, forti piogge minacciano l'area a nord della città. Il premier del New South Wales (cioè lo stato di Sydney), Dominic Perrottet, ha emesso ordini di evacuazione e avvertimenti ufficiali per l'entro oggi. Perrottet ha affermato che alcune città tra cuinella Hunter Valley sono ancora a rischio di inondazioni. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate circa 50 operazioni di soccorso, molte delle quali hanno coinvolto persone bloccate in auto a causa della pioggia.

Il ministro dei servizi di emergenza Steph Cooke ha affermato che le piogge record iniziate venerdì nell'area di Sydney si stanno attenuando: "È molto piacevole vedere che il tempo sta iniziando a migliorare dopo quasi una settimana di pioggia incessante". Il sistema meteorologico che ha portato piogge torrenziali su un'ampia fascia del New South Wales si sta spostando dalla costa al mare a nord di Sydney, ha spiegato Diana Eadie, manager del Bureau of Meteorology. Bulga, una città a circa 180 km a nord di Sydney, ha subito il più alto livello di inondazioni dal 1952. A Taree, a circa 320 km a nord di Sydney, sono stati registrati 305 mm di pioggia durante la notte, ovvero quasi un terzo della piovosità media annuale della città, ha evidenziato ancora Eadie.

Altre News per: alluvioniaustraliaevacuatemilapersone