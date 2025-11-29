Alluvioni in Indonesia e Sri Lanka: bilancio drammatico tra vittime, dispersi e comunità evacuate

Le alluvioni e le frane che hanno colpito l’Indonesia hanno causato oltre 200 vittime, secondo gli ultimi aggiornamenti della West Sumatra Regional Disaster Mitigation Agency. Il portavoce Ilham Wahab ha riferito che nella parte occidentale di Sumatra sono state confermate 61 vittime, mentre altre 90 persone risultano ancora disperse.

Nel Nord Sumatra il numero dei morti è salito a 116, mentre nella provincia di Aceh il bilancio provvisorio conta almeno 35 vittime. Le squadre di soccorso continuano a operare tra le aree più colpite, dove le precipitazioni estreme hanno distrutto abitazioni, strade e infrastrutture locali.

Sullo sfondo di questa emergenza si registra una situazione altrettanto critica in Sri Lanka, dove le inondazioni provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 123 morti e costretto oltre 44mila persone a lasciare le proprie case. Il Disaster Management Centre (DMC) ha annunciato che altre 130 persone risultano disperse.

Il direttore generale del DMC, Sampath Kotuwegoda, ha spiegato che i soccorsi sono ancora in corso a causa del passaggio del ciclone Ditwah, che si sta spostando verso l’India. Il governo ha schierato l’esercito per supportare le operazioni nelle aree sommerse, con il rischio che i livelli di inondazione superino quelli registrati nel 2016.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha comunicato su X l’invio di un aereo carico di aiuti alimentari destinati alle comunità colpite in Sri Lanka, confermando la disponibilità dell’India a fornire ulteriore assistenza in caso di necessità.