La stampante 3D FLSUN Super Racer (SR) è una stampante con architettura Delta in grado di stampare a 150 mm/s.

3D FLSUN Super Racer (SR) in breve



La stampante 3D FLSUN Super Racer (SR), come detto, è una macchina di tipo Delta che sostituisce Q5, QQ-S e QQ-S Pro del produttore asiatico. Il volume di stampa massimo della stampante 3D è un diametro di 260 mm con un'altezza di 330 mm.

La stampante è dotata di scheda madre BTT a 32 bit con firmware Marlin open source, driver TMC 2209, estrusore dualdrive BMG, Volcano Hotend, autolivellamento, piastra riscaldante di tipo Ultrabase rimovibile, alimentazione a 24 V, rilevatori di fine filamento e interruzione di corrente.

Come tutte le stampanti di Flsun, questa SuperRacer viene fornita con il suo set di strumenti per il montaggio e la regolazione, nonché molte parti extra per compensare eventuali rotture. In regalo anche: 200gr di filamento, un tubetto di grasso per gli assi lineari e il contatto delle aste in carbonio.

La stampante viene consegnata in una scatola grande e lunga e richiede un po' di tempo per l'assemblaggio. Ci sono alcune parti da montare e l'assemblaggio può sembrare complicato, ma ci sono istruzioni chiare nel manuale utente in dotazione e c'è anche un utile video di accompagnamento.

Se siete alle prime armi è consigliato guardare prima il video per una panoramica e poi di seguire le istruzioni nel manuale per assicurarvi di non perdere nessun passaggio.



Assemblaggio della Stampante 3D FLSUN Super Racer (SR)

Ci vorranno dai 30 ai 60 minuti per l'assemblaggio a seconda dell'esperienza ed è comunque molto più facile di quanto sembri inizialmente. Tutti gli strumenti necessari per assemblare la stampante sono inclusi e Flsun include anche una generosa selezione di ricambi, tra cui un hotend di ricambio completo insieme a un riscaldatore e termistore di ricambio.

C'è anche un lettore di schede microSD con una scheda microSD da 4 GB caricata con una versione elettronica della guida per l'utente, una stampa di prova e collegamenti a video di installazione e risoluzione dei problemi.



La stampante 3D FLSUN SuperRace è imponente, alta quasi 1 metro, bisogna tener conto delle sue dimensioni per installarla al lavoro, in una stanza o in un garage.

Caratteristiche Stampante 3D FLSUN Super Racer (SR)

Una stampante delta è abbastanza diversa dalla maggior parte delle stampanti FDM economiche disponibili, la stragrande maggioranza delle quali sono robot a coordinate cartesiane che si muovono linearmente sugli assi X, Y e Z.



Le stampanti Delta sono molto diverse dalle loro cugine cartesiane, segono la cinematica del robot delta, che utilizza una combinazione di tre assi Z contemporaneamente, collegati da bracci convergenti in un punto centrale, in questo caso la testina di stampa.

Un aspetto positivo è che tali sistemi possono essere in grado di raggiungere velocità piuttosto impressionanti, con lo svantaggio che sono un po' più seccanti nella risoluzione in caso di problemi. Sono auto sportive, ma in forma di stampante, fondamentalmente.



Hanno anche un aspetto piuttosto sportivo. Sulla Super Racer, la testina di stampa è sospesa con bielle in fibra di carbonio che la collegano alle sue cinghie da 10 mm nei tre pilastri, che le danno un movimento uniformemente vincolato lungo binari lineari.

Con un'altezza di 960 mm, questa non è una piccola macchina e potrebbe essere difficile da sistemare se non si ha spazio sufficiente, ma con un volume di costruzione di Ø260 x 330 mm, vi è una discreta quantità di spazio per fare stampe 3D.

La Super Racer è dotata di un'interfaccia utente touchscreen da 3,5 pollici, collegata alla stampante tramite un cavo a spirale.

Lo schermo si attacca al telaio della stampante tramite un magnete, ma si può togliere, allungarlo fino al viso e inserire le istruzioni prima di riattaccarlo al magnete.

Specifiche tecniche stampante 3D FLSUN SuperRace

Dimensioni di stampa: 260 (diametro) x330 mm

Dimensioni macchina: 440x390x960mm (con portabobina)

Peso: 13,6 Kg

Struttura in alluminio e plastica ABS

Bracci in carbonio 3K

Binari lineari

Cinghie 2GT 10mm (1250mm).

Vulcano Hotend

Spessore dello strato: 0,1-0,3 mm

Velocità di stampa: 100-200 mm/s

Temperatura dell'ugello: 180 ~ 240°C

Temperatura max teglia: 100°C

Diametro ugello: 0,4 mm

Sistema Bowden (PTFE 565 mm)

Sistema operativo: Mac/Windows7/Windows10

Formato multimediale: codice G

Diametro usuale di 1,75 mm per il filamento

Filamenti compatibili: PLA, PETG e TPU

Scheda madre a 32 bit (Robin Nano v3.0 per il mio o SKR v1.3)

Touch screen a colori

Stampa USB, chiavetta USB o MicroSD

Incorporamento del firmware Marlin nella versione 2.0.6

Lettore scheda SD

4 driver UART TMC2209

Estrusore tipo BMG a doppia trasmissione (420 passi/mm)

Piano in vetro tipo Ultrabase asportabile

Sensore autolivellante rimovibile

Ripristino della stampa dopo un'interruzione di corrente

Alimentazione 360w (24v 15A)

Tempo di riscaldamento dell'ugello (da 25 a 180 ?): ~ 1 minuto e 30 minuti

Tempo di riscaldamento della piastra (da 25 a 60 ?): ~ 2 min

