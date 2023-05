Stampante 3D Artillery X2: L'eccellenza della stampa 3D è in offerta!

La stampa 3D ha rivoluzionato il modo in cui concepiamo la produzione di oggetti, consentendo la realizzazione di modelli complessi e personalizzati. Tra le numerose opzioni disponibili sul mercato, la stampante 3D Artillery Sidewinder X2 si distingue per le sue prestazioni eccezionali e il prezzo accessibile. Scopriamo insieme le caratteristiche che rendono questa stampante un vero gioiello della tecnologia, soprattutto considerando l'attuale offerta!

Il potenziale della Artillery Sidewinder X2

La stampante 3D Artillery Sidewinder X2 è un modello di stampante 3D di grande volume che offre la possibilità di stampare modelli fino alle dimensioni di 300 x 300 x 400 mm.



Dotata di un livello di equipaggiamento molto buono, questa stampante offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono una scelta interessante per gli appassionati di stampa 3D.

Una delle caratteristiche principali della Artillery Sidewinder X2 è la sua scheda controller a 32 bit, che garantisce un'elaborazione rapida e affidabile dei file di stampa.



La stampante è anche dotata di funzionalità come il livellamento automatico del piano di stampa, il rilevamento della fine del filamento e un estrusore a trasmissione diretta.



Queste caratteristiche contribuiscono a semplificare e ottimizzare il processo di stampa, garantendo risultati di alta qualità.

La Artillery Sidewinder X2 stupisce fin dal primo sguardo con le sue dimensioni generose e il suo design moderno. Grazie al suo volume di stampa fino a 300 x 300 x 400 mm, questa stampante offre ampi spazi per realizzare progetti di grandi dimensioni con una precisione sorprendente. Che tu sia un appassionato o un professionista, la X2 si adatta alle tue esigenze, permettendoti di esplorare nuove frontiere nella stampa 3D.

La stampante è anche stata citata come una delle migliori stampante dal New York Times, qui potete leggere l'articolo in lingua inglese.

Prestazioni avanzate per risultati di alta qualità

In sintesi la stampante 3D Artillery Sidewinder X2 si distingue per le sue prestazioni eccellenti, grazie a una scheda controller a 32 bit che garantisce un'elaborazione rapida dei file di stampa.



Il livellamento automatico del piano di stampa semplifica notevolmente l'operazione, consentendo una calibrazione precisa e riducendo il margine di errore.

L'estrusore a trasmissione diretta migliora la stabilità e la precisione del processo di estrusione, garantendo risultati di alta qualità su una vasta gamma di materiali.

La scheda madre e il firmware Artillery Sidewinder X2 32-bit Ruby (Rubis) sono proprietari (non open source come un Marlin), i driver sono cloni AT2100 e l'estrusore un Titan Direct Drive con un ugello Volcano per difetto in 0,4 mm che può raggiungere i 240 °C. La velocità di stampa è compresa tra 60 e 150 mm/s mentre l'altezza dello strato può essere impostata tra 100 e 350 micron.

C'è da sottolineare anche che la stampante 3D Artillery Sidewinder X2 può connettersi a un computer tramite un cavo USB, ma può funzionare in modo indipendente con il lettore di schede SD, la porta per chiave USB e il touch screen.

Facilità d'uso e comunità attiva



La Artillery Sidewinder X2 non è solo una stampante 3D potente, ma anche facile da usare. Le funzionalità avanzate, come il rilevamento della fine del filamento, semplificano il processo di stampa, consentendoti di concentrarti sulla creatività. Inoltre, la comunità di utenti Artillery è molto attiva e pronta ad offrire supporto e consigli per affrontare qualsiasi problema di stampa. Condividere esperienze, trucchi e suggerimenti è diventato un elemento chiave per sfruttare appieno il potenziale della X2.

Un'opportunità da cogliere grazie all'offerta speciale

Ora, il momento che tutti stavano aspettando: la stampante 3D Artillery Sidewinder X2 è attualmente in offerta! Questa è un'opportunità da cogliere al volo per accedere a una stampante di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Con la Sidewinder X2, sarai in grado di portare le tue idee dalla fase concettuale alla realtà tangibile, dando vita a modelli dettagliati e professionali.

La stampante 3D Artillery Sidewinder X2 è già in vendita sul sito del produttore Artillery.com al prezzo promozionale scontato del 26% di 349$ e, per un breve periodo di tempo, utilizzando il codice sconto: 50X2ZB potrete usufruire di un olteriore sconto di 50$ in modo da poterla avere al prezzo finale di 299$, un vero affare per un prodotto con queste caratteristiche.



La stampante 3D Artillery Sidewinder X2 è una scelta eccellente per gli appassionati di stampa 3D che desiderano unire prestazioni di alta qualità, facilità d'uso e un prezzo accessibile. Grazie al suo design robusto, alle funzionalità avanzate e alla comunità di supporto attiva, la Sidewinder X2 si pone come uno strumento affidabile per esplorare le possibilità infinite offerte dalla stampa 3D.

Approfitta dell'offerta speciale e non perdere l'occasione di possedere una delle migliori stampanti 3D sul mercato! Tutte le specifiche della Stampante 3D Artillery Sidewinder X2

Altre News per: stampanteartilleryeccellenzadellastampaofferta