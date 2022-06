L'Evento Estivo arriva a Sunrise Village

Sunrise Village, l'emozionante gioco di avventura e simulazione agricola di InnoGames, rappresenta una colorata fuga in un mondo di magia, divertimento e mistero. Il nuovo Evento Estivo introduce un altro interessante sviluppo per i giocatori: il nonno ha vinto i biglietti per la vacanza più bella della sua vita, ma all'arrivo sull'Isola paradisiaca non è tutto come sembra. Ingannati e costretti a partecipare a un reality show televisivo, i giocatori dovranno aiutare il nonno a superare una serie di labirinti per vincere il Gran Premio.



L’evento si svolgerà dal 30 giugno al 14 luglio 2022. L'Evento Estivo ha una nuova meccanica di gioco che metterà alla prova le abilità di esplorazione del nonno: i giocatori devono farsi strada attraverso numerosi piccoli livelli per trovare una chiave, poi una stanza speciale chiusa a chiave e infine una mappa per poter proseguire. Ci sono 17 obiettivi da completare e tutto sarà sotto l'occhio vigile del subdolo conduttore Kay Jeno, che ha ingannato il nonno facendolo partecipare alla famosa Caccia alle conchiglie della Associazione del Cavalluccio marino.

Una volta che i giocatori completeranno tutti gli obiettivi otterranno il Gran Premio: la statua del cavalluccio marino. La ricompensa può essere collocata nei villaggi dei giocatori per ricevere un potenziamento di energia ogni quattro ore, e può essere raccolta 100 volte. Non solo: i labirinti sono anche costellati di tesori! I giocatori devono cercare edifici, oggetti e forzieri che sono colmi di diverse risorse ed energia. E non è tutto: l’evento estivo prevede una classifica in cui i giocatori competono per i premi. Il giocatore che avrà completato il maggior numero di labirinti potrà vincere fantastiche ricompense.



Tra le risorse più utili ci sono le conchiglie, che possono essere scambiate nel negozio dell'evento con oggetti unici, come l'esclusivo completo estivo. I giocatoripossono anche trovare i frammenti per la nuova statua del delfino: 40 pezzi ne completeranno la costruzione. La statua produrrà 15 unità di energia ogni 4 ore e la raccolta si potrà effettuare 50 volte!

Sunrise Village è un gioco gratuito e disponibile per i dispositivi iOS

