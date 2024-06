ARRIVA IL TOUR ESTIVO DI POKÉMON GIOCA E SCAMBIA

DA GIUGNO A OTTOBRE, TANTI WEEKEND ALL’INSEGNA DEI POKÉMON

ATTENDONO GLI APPASSIONATI DI TUTTA ITALIA

Prosegue il tour estivo dedicato agli Allenatori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon di tutta Italia, con un programma che impegnerà i fan dei Pokémon per tutti i weekend di giugno. Un’occasione imperdibile per incontrare la community, scambiare le proprie carte, affrontare sfide indimenticabili e vivere al 100% l’atmosfera Pokémon.

Durante gli eventi, non mancheranno prove di gioco sui videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e sul DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”, promozioni esclusive sui videogame della serie usciti sulla console Nintendo Switch e la possibilità di incontrare Pikachu in persona!

Milano, 6 giugno 2024 - Un'estate straordinaria attende gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Da giugno a ottobre, si svolgerà infatti il tour di Pokémon Gioca e Scambia , l’iniziativa di Gamevision che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione tra i partecipanti.

Presso alcuni rivenditori autorizzati del GCC Pokémon in tutta Italia, per i fan di Pokémon sarà così possibile partecipare a esclusivi eventi nei quali incontrare la community per scambiare carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC, giocare su Nintendo Switch ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e al DLC “ Il Tesoro dell’Area Zero ” , ricevere articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona. Sarà un’occasione unica non solo per gli Allenatori veterani, ma anche per quelli in erba, che grazie a questi appuntamenti potranno imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con l’aiuto dei tanti dimostratori presenti, potendo vivere, allo stesso momento, un’avventura nella Paldea dei videogiochi.

Il divertimento con i Pokémon continuerà per tutto il mese di giugno, con i seguenti appuntamenti:

8/9 giugno , Campi Bisenzio (FI) , nello store MediaWorld sito all’interno del centro commerciale “i Gigli” .

15/16 giugno , Casalecchio di Reno (BO) , Shopville Granreno Mall .

In queste tappe, oltre alle attività con il GCC di Pokémon , sarà presente una postazione sulla quale provare i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto , con i nuovi contenuti del DLC “ Il Tesoro dell’Area Zero ” e non mancheranno promozioni sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch e la possibilità di incontrare Pikachu nel corso della giornata.

Il tour proseguirà fino alla fine del mese con altre due tappe durante le quali sarà possibile approfittare degli sconti esclusivi sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch , tra uno scambio e una sfida al GCC Pokémon e un selfie con Pikachu :

22/23 giugno , Savignano sul Rubicone (FC) , presso lo store Gamelife all’interno di Romagna Shopping Valley .

29/30 giugno , Torri di Quartesolo (VI) , presso lo store Unieuro all’interno del Piramidi Mall .

Gli appuntamenti continueranno nel resto d’Italia fino alla fine di ottobre, con tante sorprese e gadget imperdibili per tutti gli appassionati dell’universo dei Pokémon. Resta sintonizzato!