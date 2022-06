KONAMI estende la partnership con il Bayern Monaco

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi il rinnovo della partnership con FC Bayern Monaco. Si tratta della conferma dell’accordo siglato a luglio 2019 che si estende ora in una partnership a lungo termine. Questa partnership vedrà il club presente nella serieeFootball, simulazione calcistica di KONAMI, consolidando un’entusiasmante collaborazione tra il club di maggior successo della Bundesliga, prima divisione del campionato tedesco, e uno dei marchi più iconici del mondo gaming. Unico videogioco di calcio a includere l'Allianz Arena, casa dell'FC Bayern, oltre alle accurante scansioni di tutta la squadra, eFootball™ garantisce ai tifosi un'esperienza dettagliata e approfondita del club nel mondo virtuale. Un mondo virtuale in cui il club ha già avuto successo, essendosi classificato secondo nel campionato eFootball™ Pro di questa stagione. Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V. European President, commenta: “Siamo entusiati di estendere la nostra partnership con l'FC Bayern. Essere partner di uno dei club migliori d'Europa offre a KONAMI e al club molte opportunità". “Essere stati partner durante un periodo in cui hanno vinto numerosi titoli e sono diventati campioni d'Europa è stato fantastico e non vediamo l'ora di continuare a collaborare con l'FC Bayern per offire ai tifosi e ai giocatori nuove ed esntusismanti sfide". Andreas Jung, FC Bayern board member for Marketing: “La partnership con KONAMI è di grande importanza per noi perché questo mercato è in piena espansione ed è particolarmente popolare tra i giovani tifosi. Noi amiamo il calcio e questa collaborazione offre l'opportunità ideale per giocare virtualmente con i nostri fan in tutto il mondo e connetterci con loro. KONAMI può essere tradotto come ‘piccola onda’, e insieme siamo già riusciti a creare una ‘grande onda’. Vogliamo continuare a cavalcarla. Non vediamo l'ora!".