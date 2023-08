KONAMI rinnova la partnership con FC Barcelona

I campioni spagnoli firmano un rinnovo pluriennale confermandosi uno dei club principali della serie eFootball™WINDSOR – 10 agosto 2023 – Konami Digital Entertainment B.V. annuncia il rinnovo della partnership con FC Barcelona. Si tratta della continuazione della collaborazione iniziata con la stagione 2016-17, che vede KONAMI confermarsi come Official Football Video Game Partner del club catalano.Una solida partnershipDurante i sette anni di partnership, FC Barcelona ha ottenuto grandi risultati, tra cui 3 titoli della Spanish League e 5 vittorie nella domestic cup.KONAMI è orgogliosa di aver sostenuto "La Blaugrana" durante questo percorso e non vede l'ora di portare avanti questa partnership.Questo rinnovo vedrà KONAMI mantenere molteplici diritti con FC Barcelona, tra cui l'accesso ai giocatori, le opportunità mediatiche e l'esposizione agli eventi.Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato:“È molto emozionante per noi annunciare l'estensione di una partnership di tale successo. FC Barcelona è davvero un gigante del calcio mondiale e siamo orgogliosi di averli come parte della serie eFootball, ora e per gli anni a venire.Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, di eSports e attivazioni è fantastico per KONAMI e per la serie eFootball™, in quanto il nostro prodotto continua a evolvere per offrire la migliore esperienza possibile".Juli Guiu, vicepresidente per il marketing dell'FC Barcelona, ??ha aggiunto:"Siamo molto felici di poter rinnovare il nostro accordo con KONAMI, un'azienda che nel corso degli anni ha sempre dimostrato il suo impegno nei confronti del Barcelona. KONAMI è un punto di riferimento nel settore videoludico e ci aiuterà a creare nuove sinergie con il pubblico più giovane e a continuare a esplorare le possibilità nel mondo dell'intrattenimento digitale, un settore chiave per l'espansione del nostro marchio nei prossimi anni".Celebrate l’accordo con la campagna in-game FC BarcelonaIn occasione del rinnovo di una delle partnership principali della serie "eFootball", gli utenti e i fan potranno migliorare i propri Dream Team con l'introduzione di tre leggende FC Barcelona: Rivaldo, Patrick Kluivert e Javier Saviola.

Scendere in campo allo Spotify Camp Nou

Mentre lo stadio è protagonista di un'incredibile ristrutturazione, i tifosi FC Barcelona potranno calcare lo storico manto erboso dello Spotify Camp Nou in esclusiva su "eFootball".



Informazioni su eFootball™

eFootball™ è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI "PES". Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili.



eFootball™ è una piattaforma in continua evoluzione con l'obiettivo di massimizzare il divertimento e l'accessibilità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.



