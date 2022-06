Guerra Ucraina : Gli Stati Uniti inviano a Kiev altri 450mln di armi

Gli, tra cui sistemi missilistici avanzati. L'annuncio è arrivato pochi giorni prima che il presidentesi rechi in Europa per iIl pacchetto comprende sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità o himar, motovedette e proiettili di artiglieria. Dall'inizio della guerra, a febbraio, gli Stati Uniti hanno impegnato 6,1 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza.

"L'Unione europea resta fortemente impegnata a fornire ulteriore sostegno militare per aiutare l'Ucraina ad esercitare il suo diritto intrinseco di autodifesa contro l'aggressione russa e a difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo approvate sull'Ucraina. Nel testo non c'è un riferimento al fondo European Peace Facility.

"L'Italia è al nostro fianco. Grazie mille, signor primo ministro! Grazie per la sua forza, per la sua perseveranza. Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell'Europa". E' quanto ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky parlando al Consiglio europeo, conclusosi nella notte, dopo il sì dell'Ue alla candidatura ucraina. Zelensky ha ringraziato, uno ad uno, tutti e 27 i Paesi membri, secondo quanto si legge nel discorso pubblicato sul sito del governo ucraino.

"E' un momento unico e storico". Lo scrive il presidente Volodymyr Zelensky su Twitter dopo il via libera del Consiglio Ue allo status di candidato all'adesione per il suo Paese ringraziando "Charles Michel, Ursula von der Leyen e i leader dell'Ue per il sostegno". "Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Ue", ha aggiunto. "Questa è una vittoria. Aspettavamo da 30 anni e 120 giorni", ha detto poi in un video.

