Ucraina, Stato maggiore Kiev : guerra altri 2 mesi

"Laindovrebbe finire entro maggio": lo ha affermato Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di gabinetto del presidente Zelensky. "Penso che non più tardi di maggio dovremmo avere un accordo di pace, magari anche prima, vedremo", ha detto, sostenendo che la situazione "ora è a un bivio". "Ci sarà un accordo di pace entro una o due settimane, con ritiro delle truppe, o ci sarà il tentativo di mettere insieme dei siriani per un secondo round e, quando avremo distrutto anche questi, un accordo per metà o fine aprile".

La guerra in Ucraina rappresenta "una spada di Damocle" per l'economia globale. Lo ha detto il segretario generale Onu, Guterres, sottolineando come i Paesi poveri siano i più colpiti dai rincari dei prezzi di cibo, carburanti e fertilizzanti. "Russia e Ucraina rappresentano più della metà della fornitura mondiale di olio di girasole e circa il 30% del grano", ha detto Guterres. "Tutto questo sta colpendo i più poveri e gettando i semi dell'instabilità politica e disordini in tutto il mondo", ha aggiunto.

Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito e in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete". Così il presidente ucraino Zelensky si rivolge in un video alle truppe di Mosca, parlando in russo. "In 19 giorni -aggiunge in ucraino-l'esercito russo ha avuto più perdite che nelle due sanguinose guerre in Cecenia".

Kiev, nella notte, tornano a suonare le sirene per annunciare l'allerta aerea. E' quanto riferiscono le Forze armate ucraine, che invitano tutti i cittadini a raggiungere urgentemente i rifugi della protezione civile. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha presentato un disegno di legge per estendere la legge marziale nel paese per altri 30 giorni, a partire dal 26 marzo. Lo riportano i media locali.

"L'Europa non può essere al sicuro se non conduce un dialogo con la Russia. Questa è la nostra storia, la nostra geografia. Pertanto, nelle prossime ore, ho intenzione di parlare di nuovo con il presidente Putin". Così il presidente francese Macron, in onda a TF-1."Il nostro ruolo è cercare di fermare questa guerra senza fare la guerra-ha detto-sanzionando la Russia ed aiutando l'Ucraina ed il suo popolo a sopravvivere ed isolando internazionalmente Mosca". "Spiegherò a Putin le consegunze della sua azione".

