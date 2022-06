Call of Duty: Mobile - Season 6: To The Skies arriva il 30 giugno

rispolverate la vostra tuta da volo e preparatevi a un'azione di gioco e a combattimenti in aria al cardiopalma: gli aerei da combattimento entrano per la prima volta nel Battle Royale di Call of Duty®: Mobile - Season 6: To The Skies, in uscita il 30 giugno alle 02:00.

In Season 6: To The Skies, i giocatori avranno l'opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Sophia - Shadow e Wraith - Disruptor, nuove armi come il KSP 45, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Points e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Allacciate le cinture, riportate i sedili e i tavolini in posizione verticale e preparatevi… ecco gli highlights diCall of Duty: Mobile - Season 6: To The Skies in arrivo su Android e iOS:

Nuovo combattimento aereo Battle Royale – per la prima volta in assoluto, nel Battle Royale si potrà salire in cielo e combattere con altri piloti su aerei da combattimento Jackal utilizzando missili e armi gatling;

Nuovo combattimento terra-aria - i nuovi jet non sono l'unico modo per combattere in Battle Royale; le nuove armi antiaeree posizionate in tutta la mappa forniscono supporto di artiglieria da terra per contrattaccare i piloti nei cieli;

Nuova mappa: Favela – Favela, vista di recente in Call of Duty®: Ghosts, è ambientata nei bassifondi di Rio De Janeiro. Si tratta di una mappa a più livelli, con edifici alti per il cecchinaggio, vicoli per gli scontri ravvicinati e un campo da calcio aperto che si presta a battaglie epiche;

Nuovo evento a tema: JACKAL: Fueled Up – aiutate Alias dando al suo Jackal il carburante e i potenziamenti per raggiungere la massima velocità. Completate le attività giornaliere per ottenere gettoni di potenziamento e giocate a Battle Royale o in multiplayer per ottenere carburante. Più potenziamenti e carburante ci sono, più si può andare veloci.

I giocatori possono anche aspettarsi molti aggiornamenti e miglioramenti del gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate e altro ancora che verranno rilasciati nello store al momento del lancio e nel corso della stagione.





