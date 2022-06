In Mercenari di ventura, quarta stagione di Vanguard e Warzone, il vincitore prende tutto.

Scopri le informazioni sulla nuova mappa Fortune's Keep di Warzone e gli aggiornamenti a Caldera, i nuovi contenuti multigiocatore e il ritorno della classica modalità Zombi a round in Shi No Numa.

Qui il blog post completo: https://www.callofduty.com/it/ blog/2022/06/call-of-duty- vanguard-warzone-mercenaries- of-fortune-season-four-reveal

