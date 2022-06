COD VANGUARD E WARZONE: PRESENTAZIONE BATTLE PASS E BUNDLE STAGIONE 4, MERCENARI DI VENTURA

Il capitano Butcher e due armi gratuite risaltano nei 100 livelli di contenuti nel Battle Pass Mercenari di ventura. Scopri cosa c'è in serbo per la nuova stagione, inclusi due bundle che si abbinano molto bene al nuovo Battle Pass.

Abbastanza non è mai abbastanza.

In Mercenari di ventura, la quarta stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone in arrivo il 22 giugno, solo gli operatori più abili riusciranno a conquistare la vittoria. E, per farlo, avranno bisogno degli strumenti giusti.

Questo è il Battle Pass Mercenari di ventura, con 100 livelli di nuovi contenuti e oltre venti oggetti gratuiti:

Due nuove armi gratis. Impugna la prima mitraglietta con capacità di doppia arma di Vanguard , Marco 5, e sostieni il tuo team con del fuoco di soppressione usando l'UGM-8. Ciascuna ha i suoi vantaggi, in aggiunta ad ampie possibilità di personalizzazione tramite Armaiolo.

25 oggetti gratuiti, tra cui progetti arma, portafortuna e biglietti da visita. Preparati all'azione con nuovi oggetti, tra cui i progetti arma leggendari "Secca marina" e "Taglio cristallino", in aggiunta a portafortuna equipaggiabili come "Disco cosmico" e "Signor Ispettore". Fai risaltare il tuo profilo giocatore con i biglietti da visita animati "Nella tempesta" e "Ceneri e polvere". Per ottenere questi oggetti e molti altri, ti basta giocare!

Salta livelli su livelli con il Bundle Battle Pass. Acquista il Bundle Battle Pass per saltare subito livelli, sbloccando un quarto del Battle Pass e ottenendo l'accesso a tutti i 100 livelli, ottenendo inoltre una skin operatore leggendaria per il capitano Butcher esclusiva per il bundle.

Un totale di 1.300 punti COD. Ottieni 300 punti COD gratis con il sistema Battle Pass, più altri 1.000 da sbloccare nel Battle Pass.

Recluta Carver Butcher e sblocca ricompense immediate aggiuntive acquistando il Battle Pass

Acquista il Battle Pass Mercenari di ventura per sbloccare subito queste ricompense al livello 0:

Nuovo operatore: Carver Butcher

Uomo dai molti talenti, l'inimitabile capitano Butcher ha prestato servizio nell'esercito britannico durante l'operazione Devon. Lì ha visto i combattenti della resistenza in azione e, ispirato dalle loro imprese, è diventato fondatore e reclutatore della sua Special Operations Task Force. Il resto, come si dice, è storia.

Acquista il Battle Pass per sbloccare subito la skin operatore leggendaria "Finalizzatore" di Carver Butcher. Equipaggia la sua arma preferita, la nuova Marco 5, e fallo salire di livello per sbloccare enormi bonus PE, nuove skin operatore e altro ancora.

Skin per Daniel, progetto arma fucile d'assalto, bonus PE

Skin operatore leggendaria "Vampirico" per Daniel: agisci nell'ombra e fai gelare il sangue nelle vene dei nemici usando questa skin per Daniel nera con dettagli rossi, esibendo così un look moderno da vampiro.

Progetto fucile d'assalto leggendario "Impianto solare": sblocca subito questo Fucile d'assalto Fox leggendario arancione e bianco, con dieci accessori dedicati a uno stile di gioco silenzioso e incendiario.

Bonus PE Stagione: sfrutta un bonus PE del 10% durante l'intera stagione nel tuo percorso verso il Maestro Prestigio. Questo bonus è cumulabile con gli altri, incluso il bonus PE del 10% di Warzone per i possessori di Vanguard e gli altri bonus forniti dai gettoni e dalle armi preferite.

Gettone PE doppi da 45 minuti: aumenta di molto i PE giocatore, raddoppiando il guadagno in aggiunta al bonus PE Stagione del 10%.

Esclusiva Bundle Battle Pass: skin leggendaria Faccia da emoji per Butcher

Acquista il Bundle Battle Pass Mercenari di ventura per accedere a tutti i 100 livelli, saltare livelli e sbloccare un'esclusiva skin operatore leggendaria per il capitano Butcher.

Dai un tocco di fantascienza alle partite usando questa skin operatore con una maschera dai dettagli fosforescenti.

Due armi gratis: Marco 5 e UGM-8

Amplia l'equipaggiamento a tua disposizione con due nuove armi Battle Pass. Sblocca la mitraglietta Marco 5 al livello 15 e la mitragliatrice leggera UGM-8 al livello 31.

Marco 5: mitraglietta (livello 15 del Battle Pass)

"Mitraglietta molto mobile, precisa nel fuoco non mirato e dal potere d'arresto eccellente a corto raggio."

La mobilità è fondamentale quando si usa Marco 5, una mitraglietta ideale per chi spara senza mirare. Questo la rende l'arma preferita del capitano Butcher. Inoltre, si distingue per le sue eccellenti capacità negli scontri ravvicinati.

Una volta che l'arma raggiunge un livello più alto, si aprono davvero molte opzioni. Potrai rendere l'arma adatta alla media distanza, con una canna per aggiungere il fuoco a raffica, oppure assecondare maggiormente la sua natura di arma ideale per sparare senza mirare. Per quest'ultima opzione, va citata la capacità di doppia arma di Marco 5, che ti consente di utilizzare due di queste meraviglie rinunciando alla possibilità di usare la modalità mirino. Imperdibile.

Per chi preferisce gettarsi nei pericoli e si diverte a girare attorno ai nemici, Marco 5 è un'ottima opzione.

UGM-8 (livello 31 del Battle Pass)

"Mitragliatrice leggera mobile e dalla cadenza di fuoco elevata. Eccelle nel fuoco di soppressione e nelle avanzate verso le postazioni nemiche."

L'UGM-8 è una mitragliatrice leggera che combina potenza e mobilità: l'ideale per sopprimere gli operatori nemici, che tu stia attaccando una postazione fortificata o difendendo un obiettivo importante.

Tramite Armaiolo, potrai ricorrere a calibri più piccoli per aumentare ulteriormente l'elevata cadenza di fuoco dell'UGM-8, oppure potrai decidere di concentrarti più sui danni che sulla velocità, usando calibri più grossi. Ci sono varie canne che consentono, tra le altre cose, di aumentare il controllo e la stabilità o di potenziare la mobilità. In base alle tue decisioni, l'UGM-8 potrà rimanere una mitragliatrice leggera e rapida o diventare un'arma più tradizionale, pesante ma potente.

Nuovi progetti arma e skin operatore

Per vincere questa battaglia, hai bisogno dell'attrezzatura migliore. Il Battle Pass Mercenari di ventura contiene svariati progetti arma per qualunque stile di gioco. Ecco alcuni dei nostri preferiti:

Progetto mitraglietta epico "Fucile cibernetico" (livello 5): questo progetto tattico completamente in metallo ti darà accesso anticipato alla nuova mitraglietta, con una serie di accessori dedicati agli scontri a media distanza.

Progetto mitragliatrice leggera leggendario "Corallo da spiaggia" (livello 24): sopprimi intere squadre e orde di non morti con questo progetto trendy, con calcio anteriore in legno e ondeggianti dettagli rossi su sfondo bianco.

Progetto mitraglietta raro "Costa di smeraldo" (livello 42): un progetto perfetto per la nuova mappa multigiocatore USS Texas 1945, dove le sue doti di potenza e furtività ti consentiranno di fare piazza pulita degli operatori nemici che si contendono il controllo del centro.

Progetto fucile d'assalto leggendario "Diplomatico stellato" (livello 85): sbarazzati dei nemici con questo progetto dai dettagli ghiacciati che si abbina alla perfezione con la skin operatore di livello 0 "Vampirico" per Daniel.

Progetto leggendario mitragliatrice leggera "Imperativo" (livello 95): questa mitragliatrice leggera dorata ne ha viste tante e sarà essenziale durante le battaglie per l'oro. Uno strumento inestimabile per difendere la tua posizione in Warzone.

Il Battle Pass offre anche una nuova skin operatore ogni 10 livelli, tra cui "Corridore urbano" per Beatrice al livello 30 e "Terre desolate" per Roland al livello 70.

Livello 100: arricchisciti e fatti vedere con un progetto arma e una skin operatore leggendari

Oltre a ottenere il titolo giocatore "Pezzo grosso", l'emblema della Stagione e il portafortuna "Signore immortale" al livello 100, riceverai anche queste due ricompense leggendarie:

Skin operatore leggendaria "Orrore dorato": indossa una maschera e un'armatura dorate, da vero signore della guerra arricchitosi a dismisura nella battaglia per l'oro.

Progetto fucile d'assalto leggendario "Biomeccatronico": completa come si deve il Battle Pass con questo progetto variopinto, ideale per dominare gli scontri a breve e media distanza usando calibri più grossi per avere maggior peso e potenza.

I bundle e Battle Pass Mercenari di ventura sono ricchi di oggetti degni di un re. Equipaggiati con i migliori e costruisci una fortuna in Mercenari di ventura, oppure muori nel tentativo.

Contenuti in evidenza dei bundle: un nuovo Pacchetto Pro al lancio della stagione

Con Mercenari di ventura, in negozio saranno disponibili le ultime novità per progetti arma, skin operatore e molto altro. Dalle offerte al momento del lancio fino ad alcuni bundle speciali che arriveranno online nel corso della stagione, ecco che cosa possono aspettarsi gli operatori:

Pacchetto tracciatore: Pacchetto Pro Furtività viola

Diventa la perfetta incarnazione del terrore con questo nuovo Pacchetto Pro in arrivo all'inizio della stagione.

Oltre alla minacciosa skin operatore leggendaria "Terrore notturno" per Florence, otterrai anche i progetti arma leggendari "Violenza viola" e "Ambiente oscuro", preconfigurati per giocare in modo aggressivo da qualunque distanza. Inoltre, otterrai un orologio epico, un mirino raro e altro, tra cui ben 2.400 punti COD, sufficienti per prendere un secondo bundle del negozio o Battle Pass.

Bundle Alebrije selvaggio/Sogni infranti per completare il Battle Pass

In questa stagione, in negozio saranno disponibili due bundle contenenti progetti leggendari per nuove armi disponibili nel Battle Pass. Al prezzo di 1.200 punti COD ciascuno, entrambi questi bundle sono un ottimo modo per iniziare a utilizzare Marco 5 e UGM-8, soprattutto perché contengono anche un salto di livello gratuito per accelerare la progressione nel Battle Pass.

Il primo è il bundle Alebrije selvaggio, ispirato all'arte popolare dello stato di Oaxaca, in Messico. Il progetto arma "Artigianato moderno" è una versione leggendaria della nuova mitraglietta, ed è tanto affascinante quanto mortale. Puoi anche aggiungerci l'altrettanto vivace adesivo arma leggendario "Scudo fiorito" e l'adorabile portafortuna arma epico "Axolotl". Inoltre, puoi aggiornare il tuo profilo con un nuovo biglietto da visita, un nuovo emblema e un nuovo spray, in aggiunta a un salto di livello.

L'equivalente di questo bundle per l'UGM-8 è il bundle Sogni infranti. Ispirato ai mosaici in vetro colorato, il progetto arma leggendario per mitragliatrice leggera "Piastrelle" si rivela un capolavoro al momento di mostrare la sua efficacia negli scontri a media distanza.

Metti un paio di piastrine in vetro colorato sulla tua arma con il portafortuna arma leggendario "Arte scultorea" incluso nel bundle e metti il mirino "Mosaico" sulla tua ottica preferita. Questi sono solo due dei sei oggetti aggiuntivi che troverai con il progetto arma "Piastrelle" e un salto di livello.

Preparati per Mercenari di ventura e per tutte le nuove mappe, funzioni e modalità che porterà con sé il 22 giugno.



Domina su tutti i fronti.

