CALL OF DUTY WARZONE E VANGUARD AGGIORAMENTI DI METÀ STAGIONE

L'aggiornamento di metà stagione di Sopravvivenza porta una nuova mappa Multigiocatore, due nuove armi, altri antagonisti e la prova definitiva su Rebirth Island, nel nuovo Ritorno supremo.

L'ultima stagione di Call of Duty: Warzone e Vanguard arriva a un'epica conclusione. L'aggiornamento di metà stagione vede l'arrivo degli antagonisti Rorke e Seraph, l'introduzione della mitragliatrice leggera Lienna 57 e del fucile d'assalto BP50, la mappa Multigiocatore Fortress (nel corso della stagione), Ritorno supremo su Rebirth Island (nel corso della stagione) e molto altro. L'aggiornamento è disponibile dal 28 settembre per entrambi i giochi. Presto arriveranno le note della patch di Raven Software e Sledgehammer Games. Continua a leggere per scoprire gli elementi principali dell'aggiornamento.

Qui non si scherza: l'azione è al massimo ed è disponibile in singolo, coppie, terzetti e quartetti.



In questo caso, a contare sono soprattutto le tue abilità, più che la creazione del miglior equipaggiamento. Ritorno supremo arricchisce la mappa con bottino di qualità epica o superiore, che include progetti arma amati dai fan. L'esperienza è stata perfezionata per il gioco competitivo, con modifiche come l'aumento dei punti salute, l'eliminazione di oggetti estranei e molto altro. Anche il conto alla rovescia di Ritorno sarà aumentato, ma il valore di ciascuna azione avrà valore doppio, per premiare il gioco attivo.



I giocatori che vincono una partita con almeno 15 eliminazioni otterranno uno speciale biglietto da visita animato, che testimonia le abilità dei migliori operatori di Call of Duty: Warzone.



Continua a seguire Call of Duty: Warzone durante la stagione per lanciarti in un'ampia varietà di playlist che vedranno il ritorno di alcuni classici, tra cui Scontro, Denaro sporco Rebirth, Carico - Rebirth, Malloppo dorato, Fortune's Keep Ritorno e molto altro. Combatti in una fortezza post-apocalittica del Mediterraneo, composta da parti di vecchie navi e mura fatiscenti. Dove un tempo l'acqua scorreva liberamente, ora si trova un cimitero marittimo in cui gli operatori si contendono il possesso delle poche roccaforti rimaste.

Entra nella Cappella centrale e sfrutta la struttura principale per dare un'occhiata all'intera mappa. Quando l'atmosfera nell'area si fa più calda, scappa verso il Mercato o il Deposito. Questi percorsi meno in vista possono essere utilizzati per tendere agguati agli operatori nemici. In Fortress si possono usare equipaggiamenti di qualunque tipo, che tu decida di affrontare gli spazi aperti con un'arma da lunga distanza o di muoverti velocemente tra gli ostacoli, combattendo più da vicino.

Un ex Marine assetato di vendetta e un'Enforcer cibernetica appartenente ai 54 Immortali: diamo il benvenuto rispettivamente a Rorke e Seraph. Questi antagonisti, membri della Task Force Tyrants, sono pronti a combattere.

Lasciato indietro durante una missione d'assassinio a Caracas, in Venezuela, Gabriel T. Rorke è stato catturato e rivoltato contro i suoi stessi uomini. Ora cova un profondo desiderio di vendetta contro i suoi ex alleati. He "Seraph" Zhen-Zhen è l'incarnazione del tenace volere dei 54 Immortali: continua il lavoro di suo padre imponendo la forza e le ambizioni del sindacato dove richiesto.



L'arma preferita di Rorke è la nuova Lienna 57, mentre Seraph opta per il BP50. Usali in gioco per guadagnare PE operatore bonus e PE arma.



Sblocca Rorke e Seraph acquistandone i rispettivi bundle, in arrivo nel negozio con l'aggiornamento di metà stagione.

Ottieni due nuove armi, la mitragliatrice leggera Lienna 57 e il fucile d'assalto BP50.

Mitragliatrice leggera studiata per il gioco a media distanza, Lienna 57 offre più stabilità che velocità, mantenendo il bersaglio durante il fuoco prolungato. Con la disponibilità di maggiori accessori, l'arma può essere configurata per un gioco a media distanza più rapido, oppure può essere modificata per diventare un'arma potente sul lungo raggio. Quando utilizzi quest'arma assetata di munizioni, non dimenticare Sciacallo. La sua rapida cadenza di fuoco aiuta a eliminare gli operatori nemici prima che possano reagire, ma tieni d'occhio le munizioni. Utilizza l'Armaiolo per aumentare ulteriormente la cadenza di fuoco di quest'arma o per creare una piattaforma più stabile.

Potrai sbloccare Lienna 57 e BP50 completandone le sfide specifiche in gioco o acquistando i bundle del negozio, che arriveranno più avanti nella stagione e includeranno progetti arma delle famiglie di queste armi.



Gli antagonisti sono in movimento e Khaled Al-Asad è uno dei più perfidi tra loro. Leader del gruppo terroristico di Al-Qatala e superato solo da Vladimir Makarov, Al-Asad ha guidato l'invasione iniziale di Verdansk, rompendo il fragile armistizio esistente tra le nazioni. I giocatori che prenotano in digitale qualsiasi edizione di Call of Duty®: Modern Warfare II riceveranno il bundle operatore Khaled Al-Asad da utilizzare immediatamente in Call of Duty®: Vanguard e Call of Duty®: Warzone. Scatena una piaga devastante con il bundle Pacchetto tracciatore: Cavalieri dell'Apocalisse: skin ultra Pestilenza, che include due progetti arma leggendari con scie Muco verde, il portafortuna leggendario "Rabbioso", il biglietto da visita "Orrore annidato" e molto altro.

Acquista uno qualsiasi dei bundle a tema Quattro Cavalieri prima del 26 ottobre per sbloccare ricompense esclusive, tra cui quattro biglietti da visita leggendari, quattro emblemi leggendari e il portafortuna leggendario "Destriero rosso". Questi oggetti saranno consegnati a fine ottobre. Muta le sorti della battaglia con il bundle Maestria Pacchetto tracciatore: Regno di Anubi. Questo bundle include il progetto arma ultra "Sciacallo divino" e il progetto arma leggendario "Ingiunzione vincolante" con scie Sabbia blu egiziano abbinate all'accessorio da polso "Visione onorifica", il portafortuna arma "Bendaggio completo", una nuova highlight intro, un nuovo emblema, un nuovo spray, un nuovo adesivo arma e titolo giocatore.

Questo pacchetto Pro di metà stagione si ripaga da solo, con 2.400 punti COD, la skin operatore leggendaria "Opulenza oscura", i progetti arma leggendari "Carnivoro" e "Casuario nero" e molto altro. Altri bundle in arrivo nel negozio con l'aggiornamento di metà stagione sono: Maestria Pacchetto tracciatore: Collisione stellare con scie Raggio particellare, Maestria reattivo Pacchetto tracciatore: Locusta GT, con un progetto con mimetica reattiva che si attiva con le eliminazioni e il bundle arma Calavera, con un progetto leggendario per il nuovo BP50.

