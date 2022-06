DC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso disponibile da luglio

A ottobre dello scorso anno, Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivo per le famiglie, in collaborazione con DC e Warner Bros. Entertainment Inc., ha annunciato il nuovo gioco DC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso in occasione del DC Kids FanDome. Ora Outright Games è lieta di confermare che il gioco saràdisponibile in Italia dal 15 luglio 2022.

InDC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso, i giocatori potranno vestire i panni dei loro superanimali preferiti, Crypto e Asso, per volare tra le strade e i cieli di Metropolis e proteggere gli animali della città da una nuova e incombente minaccia in un fantastico gioco d'azione e avventura a binari!

Il gioco, sviluppato su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, offrirà una storia indipendente basata sullo stesso universo di DC League of Super-Pets, che debutterà sul grande schermo in Italia dall’1 settembre 2022.

Prima del lancio della pellicola ci sarà ancora più divertimento ispirato aDC League of Super-Pets! Infatti, giovedì 19 luglio, DC lancerà un nuovo fumetto,DC League of Super-Pets: The Great Mxy-Up. Crypto, Asso e il resto dei superanimali devono salvare le proprie controparti umane nella Justice League da Mr. Mxyzptlk, un demone magico proveniente da una quarta dimensione, prima che la sua malvagità distrugga l'intera Metropolis!







DC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso

sarà disponibile dal 15 luglio 2022 per PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch, PC Digital e Stadia.

