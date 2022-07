DC League of SuperPets: Le Avventure di Krypto e Asso Recensione PS4

Outright Games, editore di prodotti d’intrattenimento interattivo per le famiglie, in collaborazione con DC e Warner Bros Entertainment Inc annunciano che il nuovo gioco DC League of Superpets Le Avventure di Crypto e Asso è disponibile dal 15/07/22. In DC League of Superpets Le Avventure di Crypto e Asso i giocatori potranno vestire i panni dei loro super animali, Crypto e Asso, per proteggere la città di Metropolis da una nuova minaccia. Dopo parecchie ore di gioco, esplorando molte ambientazioni e combattendo svariati nemici, ecco cosa ne penso di DC League of SuperPets Le avventure di Krypto e Asso.



Il videogiocatore impersonerà Krypto e Asso, i due cani di. Gli animali sono molto intelligenti e dotati di grandi poteri. Il gioco si ispira al Film e vedecome il protagonista cattivo. Lex, insieme ai suoi, vuole rapire tutti i cani randagi della città e chiuderli in un; dopo la richiesta d’aiuto lanciata da svariati animali Krypto e Asso decidono di intervenire. I giocatori scenderanno in campo affrontando una marea di missioni speciali cercando di sbloccare dei bonus che serviranno per potenziare sempre più gli eroi canini. Ilè su binari ed è suddiviso in aree. Sono presenti varie linee di dialogo che spiegheranno gli eventi del gioco. Ilprincipale del gameplay è salvare i vari cani randagi. Nascoste in ogni stage ci sono un numero dida recuperare. Tutti i cani salvati nelle varie missioni vanno nel centro adozioni, dove sarà possibile prendersi cura di loro accudendoli, nutrendoli o facendoli giocare. Mantenere il buon umore degli animali è importante; infatti, questo ne faciliterà l'adozione da parte dei cittadini. Tramite undelle adozioni il giocatore potrà conoscere i cittadini che vorranno prendere un animale e decidere di conseguenza se sonoo meno.

Ildel titolo è su binari a scorrimento. Le missioni sono un mix incon ostacoli da evitare e LexBot da distruggere. A inizio stage si sceglie, in base alle preferenze personali, quale dei dueutilizzare. I due eroi potranno essere potenziati aumentando l’energia massima e altro. Ci saranno missioni con fasi di bullet hell, quindi il giocatore dovrà schivare i colpi dei nemici per restare in vita.saranno in grado di sparare: il primo potrà sparare raggi laser dagli occhi, mentre il secondo potrà lanciare degli oggetti. Come accade in questo tipo di giochi, una volta iniziata la missione, il giocatore si troverà davanti una infinità di nemici e ostacoli da affrontare. Negli stage sono sparsi anche vari oggetti come il recupero dell'energia, il potenziamento per le mosse speciali e le già citate carte dei cani. Presenti anche delle fasi di

Tecnicamente suil gioco è bellissimo, molto colorato e curato nei minimi dettagli. Mai un rallentamento o lag. Tuttavia, un occhio attento noterà sicuramente palazzi e nemici che durante le missioni si ripetono molto spesso. Comunque per essere un titolo rivolto ai più piccoli non è affatto male. La parteè ottima. Il gioco è interamente in lingua italiana e sono presenti i doppiatori della pellicola. Stessa cosa per le, molto belle e azzeccate che accompagnano il giocatore magnificamente in ogni stage.

è un titolo bello da vedere e gradevole da giocare. Visto il target a cui è rivolto non aspettatevi una difficoltà elevatissima.è molto valido e ha una giocabilità semplice e immediata. Ogni bambino amante dei cartoni lo vorrà provare sicuramente.

