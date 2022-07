DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Asso disponibile su PC e console

Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d'intrattenimento interattivo per bambini, ha annunciato oggi l'uscita di DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Asso. Il gioco, sviluppato su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, è ispirato al film d'animazione di Warner Bros. Pictures DC League of Super-Pets, che arriverà sul grande schermo in Italia l’1 settembre. DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Asso è ora disponibile per PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC.





Nel gioco, il destino di Metropolis è nelle zampe dei celebri superanimali di DC, Krypto e Asso, che intraprenderanno una nuova avventura tra i cieli per affrontare l'arci-nemico di Superman, Lex Luthor. Usando le sue risorse e la sua mente diabolica, Lex ha studiato un malvagio piano per catturare tutti i randagi della città e sarai tu a doverlo fermare!



Vesti i panni di alcuni superanimali in questo gioco d'azione 3D su binari, attraverso numerose missioni in tutta Metropolis, usando le loro abilità uniche per salvare gli animali dalle grinfie dell'armata di robot di Lex Luthor! Una volta salvati tutti i randagi, i giocatori potranno aiutarli a trovare una nuova casa portandoli all'agenzia per le adozioni.



Caratteristiche principali:



AFFRONTA IL PIÙ MALVAGIO DEI SUPER CATTIVI - Sconfiggi Lex Luthor e la sua armata di robot, che assalterà Metropolis per catturare i randagi della città!

GIOCA NEI PANNI DEI TUOI SUPERANIMALI PREFERITI - I cuccioli di Superman e Batman, Krypto e Asso, dovranno salvare la situazione, aiutati dai loro amici animali MP, Merton e Chip.

POTENZIA I TUOI POTERI ED EQUIPAGGIAMENTI – Sblocca i nuovi potenziamenti di MP, Merton e Chip per aiutare Krypto e Asso nelle loro missioni e ottieni tre abilità uniche per ogni cucciolo giocabile man mano che progredirai nel gioco!

A OGNI CUCCIOLO SERVE UNA NUOVA CASA - Man mano che salverai i randagi dalle grinfie di Lex Luthor, potrai aiutarli a trovare una nuova casa tra i cittadini di Metropolis attraverso un minigioco di adozione.

DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Asso è una storia indipendente basata sullo stesso universo di DC League of Super-Pets, che debutterà sul grande schermo a livello internazionale il 27 luglio 2022 e il 29 dello stesso mese in America del Nord (1 settembre in Italia).



Terry Malham, CEO di Outright Games ha dichiarato:



"Siamo davvero felici di lanciare DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Asso, consentendo così ai giocatori di prendere il volo nei panni di alcuni dei più adorabili cuccioli supereroi. È stato davvero piacevole collaborare nuovamente con i nostri partner di Warner Bros. su un altro franchise per bambini davvero straordinario, e non vediamo l'ora che i fan di DC di ogni età possano provare questa nuova avventura firmata DC".



Il divertimento ispirato a DC League of Super-Pets continuerà martedì 19 luglio, quando DC lancerà un nuovo fumetto originale dell'autore Heath Corson e il grafico Bobby Timony, DC League of Super-Pets: The Great Mxy-Up. Krypto, Asso e il resto dei superanimali devono salvare le proprie controparti umane nella Justice League da Mr. Mxyzptlk, un demone magico proveniente da una quarta dimensione, prima che la sua malvagità distrugga l'intera Metropolis!Sarà disponibile anche una speciale versione Walmart, che includerà una storia bonus con protagonista la più grande fan di Wonder Woman, la paffuta maialina MP.



DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Asso è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch, PC e Stadia. Gli aggiornamenti gratuiti per Xbox Series X|S e PS5 saranno disponibili dal 30 settembre per i possessori delle attuali versioni Xbox e PlayStation.

Altre News per: leaguesuperpetsavventurekryptoassodisponibile