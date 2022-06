La piccola Elena, il padre : La mente della madre è sana

"Sono distrutto, mi sento un vuoto dentro incolmabile, ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe, ma non avrei mai pensato di doverla difendere da sua madre". Così il, la bimba di 5 anni uccisa dalla mamma nel Catanese. "Un omicidio in cui ci si crea pure un alibi e si occulta il corpo non può essere un raptus di pazzia -dice- Martina è un mostro, non meritava una figlia come Elena, speciale. Elena vive ogni giorno dentro il mio cuore".

