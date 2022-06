Milano : 17enne senza patente si schianta con l'auto a noleggio

Stava guidando un'da un'altra persona quando si èo. È successo ieri sera in via Don Sturzo ae, quando sono arrivati i carabinieri locali, hanno scoperto che si trattava di un ragazzo di 17 anni,. Con lui un'altra persona che ha rifiutato le cure in ospedale mentre il giovane è stato portato in gravi condizioni al San Carlo di Milano. Altro incidente, sempre in serata, nella centralissima via Palestro del capoluogo lombardo: qui un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro le auto parcheggiate. È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dal personale del 118.

