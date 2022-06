LEGO accende il ritmo con il nuovo set Quartetto Jazz LEGO Ideas

IL GRUPPO LEGO È PRONTO A FAR SCATENARE I SUOI FAN A RITMO DI JAZZ CON ILNUOVO E MERAVIGLIOSO SET QUARTETTO JAZZ LEGO IDEAS

L’ultima creazioneprogettata da un fan e realizzata tramite la piattaforma LEGO Ideas è pronta aconquistare tutti gli appassionati di musica.

Oggi il Gruppo LEGO ha svelato l'ultimo set nato dalla creatività di un fan, QuartettoJazz LEGO® Ideas. Il modello è un'incredibile rappresentazione di unensemble musicale in formato mattoncini, progettato per essere costruito incompagnia, insieme ad un massimo di quattro persone. Ideatore del progetto è Hsinwei Chi, fan LEGO di Taiwan, chegrazie a LEGO Ideas ha visto la sua creazione prendere vita. Lapiattaforma, infatti, da sempre offre agli appassionati l’opportunità di condividereil proprio progetto in mattoncini e vederlo realizzato, grazie all'aiuto deimaster designer LEGO.

Con questo set, il sound el’armonia del genere musicale più emozionante di sempre assumono una nuovaforma, quella dei quattro musicisti rappresentati sul palco, mentre suonanorispettivamente un pianoforte a coda, una tromba, un contrabbasso e una batteriajazz. Al termine della costruzione, non rimane che esporre la band inmattoncini su una libreria, mentre si è cullati dalla propria canzone jazzpreferita.

“Non c'è niente come il calore trasmesso dallamusica jazz! Quando ho progettato questo set, volevo che i mattoncini LEGOcatturassero la stessa vitalità musicale di un’esibizione dal vivo. Proprio come le costruzioni LEGO, il jazz ècomposto da uno spirito libero e creativo, in grado di regalare relax e svagoalla mente. Per questo, spero che quando il set Quartetto Jazz LEGO® Idea sarà costruitoed esposto nelle abitazioni, le persone riusciranno a sentire un legame con lamusica ancora più forte". Hadichiarato Hsinwei Chi, designere fan di LEGO Ideas.

Il set Quartetto Jazz LEGO® Ideas sarà disponibile dal 1°luglio 2022 nei LEGO Store e sul sito LEGO.com, e dal 1° ottobre nei negoziToys Center, Global Ingross e SME, al prezzo di 99.99 €.

