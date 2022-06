Guerra Ucraina : I Russi avanzano verso Kharkiv

avanzano, anche se lentamente, nella regione di, nelsettentrionale. Lo ha detto in TV il capo dello staff del presidente. Le truppe russe nella zona hanno ricevuto nuovi rinforzi e sono riuscite a raggiungere il successo sul campo, ha spiegato, ma “fortunatamente” l'avanzata non è veloce. Nega la conquista russa di Old Saltov, nell'est della regione, dove c'è un insediamento militare; ma la città stessa è stata oggetto di attacchi dell'artiglieria russa per diversi giorni.

Il costo umano della battaglia di Severodonetsk è "molto alto, è terribile". Così il presidente ucraino, Zelensky, nel suo discorso serale alla popolazione su Telegram. "La battaglia nel Donbass sarà ricordata come una delle più brutali e violente della storia d'Europa", ha detto il leader ucraino, "Stiamo affrontando il male assoluto, non abbiamo altra scelta che andare avanti e liberare il nostro territorio" , ha esortato, rinnovando l'appello all'Occidente per la fornitura di armi.

Altre News per: guerraucrainarussiavanzanoversokharkiv